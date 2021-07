El viernes 23 de julio, Telecinco emitió la segunda parte de la gran final de 'Supervivientes 2021', en la que Olga Moreno se convirtió en la ganadora de la edición, tras un enfrentamiento final con Gianmarco Onestini. Un momento muy especial para la sevillana, en el que no solo contó con la presencia de Rocío Flores, sino que también recibió la sorprendente visita de su hermano, David Flores, quien fue uno de los primeros en correr hacia la sevillana cuando Sobera proclamó su victoria.

Olga Moreno abraza a David y Rocío Flores tras ganar 'Supervivientes 2021'

Antes de coronarse como la ganadora de la edición, Moreno llegó a plató, donde su amiga Ana Luque la esperaba junto a la joven Flores, cuya presencia ya se había dado a conocer con antelación. "Estoy supernerviosa, pero también superagradecida. Gracias por haberla traído hasta aquí", manifestaba la madrileña, emocionada, antes de recibir a la finalista y fundirse con ella en un emotivo abrazo.

"Te lo mereces. Qué máquina eres, de verdad", alabó Flores, mientras estrechaba a una alegre Moreno entre sus brazos. De hecho, la sevillana aseguró entonces haberla tenido muy presente durante el reality "todos los días", momento en el que la madrileña aseguró que "estamos tan orgullosos del concurso que has hecho... has hecho un pedazo de concurso, pase lo que pase". "¿Cómo estás?", planteaba la sevillana, recibiendo un "bien, todo bien", por parte de Flores, antes de que Sobera continuara con la recta final de la gala.

"Eres la mejor superviviente"

Sin embargo, la gran sorpresa de Moreno se produjo una vez que el presentador confirmó que era la ganadora de 'Supervivientes 2021'. En ese mismo momento, en medio de la emoción de la sevillana, David Flores se acercaba el primero ante las cámaras para fundirse en un abrazo con la superviviente, quien apenas podía creerse que estuviera allí, en la que era su primera aparición televisiva. "¡Ay, mi niño! No lo creo", exclamaba la sevillana, quien incluso recibió los elogios del joven Flores en medio de la euforia que reinaba en plató. "Eres la mejor, eres la mejor superviviente de toda la historia", aseguraba el inesperado invitado, ante una conmovida Moreno. "Lo has hecho superbien todo. Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Te llamas Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero", aseguraba Flores, quien se fundió en un abrazo con la ganadora y con su hermana Rocío Flores.