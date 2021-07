El miércoles 23 de julio, Telecinco emitió la segunda parte de la gran final de 'Supervivientes 2021' de la mano de Carlos Sobera, en la que Olga Moreno, Lola Mencía, Gianmarco Onestini y Melyssa Pinto peleaban por el puesto de ganador de la edición. Un programa en el que, además, se emitieron íntegramente las declaraciones de Moreno sobre su situación con Rocío Carrasco, a las que Alexia Rivas no dudó en replicar con contundencia en el plató.

Alexia Rivas replica a las quejas de Olga Moreno en la final de 'Supervivientes'

"Hemos sufrido tanto, tanto, para que esos niños estén bien. Habría sido más fácil llevarnos todos bien", protestaba Moreno, entre lágrimas, tras lo cual aseguraba que "son felices, están criados sin rencor, sin odio. Lo hemos hecho lo mejor posible". "Se nos ha hecho tan duros todos estos años, tan difíciles... y ahora se juzga a mi marido por lo que ha sufrido y lo que ha luchado. No sabe nadie lo que ha llorado", continuó la sevillana, quien incluso recalcó que "sabe que no es justo, pero no podemos decir nada, no podemos hablar". "Tres meses y medio tragándomelo todo. Qué difícil ha sido tragármelo todo", se quejó Moreno, antes de asegurar que "necesitaba soltarlo".

"Es una pena que no se pueda desahogar y que la juzguen hasta por eso. Yo la entiendo perfectamente", declaró Marta López, en plató, tras la emisión del vídeo. Asimismo, la exconcursante también reconoció que "a mí me ha contado muchas cosas y creo que la gente está siendo superinjusta", para después añadir que "a día de hoy, en este momento, he oído un comentario de Alexia, que es libre de decirlo, y me da bastante pena que ella no pueda expresar sus sentimientos y que todo el mundo la esté juzgando por lo que ella ha vivido y por su familia". "Veo a una mujer que adora a su marido", remató la zamorana, antes de que Sobera diera la palabra a Rivas, como aludida.

"Llevan veinte años hablando"

"Sabía que iba a decir que había escuchado el comentario. Me ha sorprendido que haya dicho Olga que ellos no pueden hablar, cuando llevan veinte años hablando en televisión", replicó entonces la leonesa, con rotundidad. Además, Rivas añadió que "entiendo que ella pueda llorar y le pueda doler, pero otra gente lloraba en silencio cuando ellos hablaban". "Si en veinte años no le ha dado tiempo, a su marido o a ella, a decir lo que querían decir, igual necesitan cuatro vidas", concluyó la exconcursante del reality, con unas palabras a las que se sumó Sylvia Pantoja al criticar las palabras de Moreno. "No le quiero quitar mérito. Está haciendo un gran concurso, como todos los que están ahí, pero creo que está abusando muchísimo de la pena y de su dolor y eso no vale", opinó la artista.