La noche del viernes 23 de julio, 'Supervivientes 2021' emitió la segunda parte de su gran final, de la mano de Carlos Sobera, a la que Lola Mencía y Olga Moreno llegaban como últimas nominadas de la edición. Dicho duelo final acabó con Mencía en la cuarta posición, tras perder dicho enfrentamiento y quedar fuera de la carrera hacia los 200.000 euros de premio.

Olga Moreno y Lola, antes de conocerse la expulsión de la leonesa en la final de 'Supervivientes'

"Estoy un poco asustada, porque la primera vez que fui nominada fue con Olga y he visto que se ha ido 'cargando' a todos, pero no pierdo la esperanza. Estoy supercontenta", manifestaba la leonesa, en su camino a las instalaciones de Mediaset junto al resto de sus compañeros. "Cualquiera de las dos nos lo merecemos. Estaremos muy felices estemos o no en la final, final", declaró por su parte Moreno, después de recalcar que "estoy contenta de llegar donde he llegado", tras lo cual ambas pudieron lanzar sus últimos alegatos.

"Cualquiera de nosotros merecemos llegar a la final. Creo haber luchado, haber sido superviviente y compañera. Si el público quiere que esté, me alegraré y, si no, también", defendió la sevillana, antes de señalar que "me han dado una lección de vida y agradezco que me hayan hecho llegar hasta aquí". Por su parte, Lola quiso "agradecer que me hayáis dejado tantísimo tiempo" antes de recordar que "he luchado muchísimo en ese palafito". "Creo que lo he hecho bien y me gustaría vivir hasta el final esta experiencia. Yo ya me siento ganadora con todo lo que he conseguido", concluyó la leonesa, sonriente.

"Me alegro de que haya gustado mi concurso"

Finalmente, Sobera fue el encargado de comunicar la salvación de Moreno, lo cual no borró la expresión de felicidad de su compañera. "Estoy muy contenta. La verdad es que solo el hecho de haber llegado hasta aquí es un premio gigantesco, porque nunca me lo imaginé", reconoció Mencía, quien aseguró que "me llevo todo el cariño que he recibido", al igual que declaró que "no me siento triste".

"Muchísima suerte a mis compañeros, porque se lo merecen muchísimo", deseó la concursante, que recibió palabras de aliento por parte del presentador. "Tenemos que decírtelo, porque lo sentimos así todos: has sido una concursante enorme desde el principio hasta el final. Lo has dado todo, siempre", elogió Sobera, para después confesar que "hay que dar te las gracias de corazón". "Ha sido un placer estar en esta experiencia y darlo todo. He sido totalmente yo y me alegra que la gente me haya podido conocer como soy y que encima haya gustado mi concurso", respondió Mencía, emocionada.