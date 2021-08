David Solans explica por qué abandonó 'Merlí: Sapere Aude' y su condición para seguir

La historia que se inició en 2015 con 'Merlí' llegó a su final el 7 de mayo de 2021 con el desenlace definitivo de 'Merlí: Sapere Aude'. Un final que no terminó de conectar con el flashforward y que no estuvo exento de polémica por la notable ausencia de Bruno Bergeron, el personaje interpretado por David Solans. Aunque sus idas y venidas ya fueron habituales en la serie original de TV3, llama especialmente la atención su total omisión en el cierre del spin-off. Ni un cameo ni una mención. Nada. Ahora, meses después del final, el propio actor aclara qué ocurrió para que acabase abandonando el proyecto de Movistar+.

"En la primera temporada sentí que estaba muy presente en las campañas de marketing y sobre guion tenía más escenas. Pero, después, como que el personaje se apartó mucho del proyecto porque se recortaron secuencias", explica Solans en el programa de radio "La Brúixola d'estiu" de Onda Cero. "Tuve una charla con los creadores y les dije que para estar de aguantavelas del personaje principal... No me gusta ni para el personaje ni para mí", añade.

David Solans en la primera temporada de 'Merlí: Sapere Aude'

Tras ver el resultado de la primera temporada de 'Merlí: Sapere Aude', Solans puso una condición a los creadores para continuar en la ficción: "Si el personaje tiene trama propia, sí". "O estoy a tope con una trama o para estar un día en una sesión diciendo 'hola' no estoy", añade. El actor estuvo "diciendo que no a otras cosas" por este proyecto y no quería convertirse en un personaje recurrente. "Se hizo una propuesta para que saliese una vez en el último capítulo de la segunda temporada diciendo una frase, pero para estar así prefiero desvincularme del proyecto", explica.

El catalán asegura que le "supo muy mal" abandonar la serie de Veranda TV, pero "iba en contra de muchos ideales" suyos. "Estoy muy agradecido a Movistar+. Pero es un proyecto que lleva muchos años y se han acumulado muchas cosas, generando malos entendidos", explica el actor para concluir con el tema.

La versión de Héctor Lozano

En octubre de 2020, el creador del universo de 'Merlí', Héctor Lozano, concedió una entrevista a FormulaTV donde valoró la salida de Solans. "Fue él quien decidió no estar. Yo tuve una conversación con él hace un año y pico cuando estábamos acabando el rodaje de la primera temporada y me dijo que no se comprometía a una segunda temporada", afirmó. "Yo, que tengo claro lo que quiero hacer en la vida y no necesito meditar para saberlo, quiero escribir y seguir escribiendo", añadió. Además, el showrunner dejó claro que el verdadero protagonista es Pol Rubio (Carlos Cuevas): "Hemos estado rodando sin el personaje de Bruno y no pasa nada, la vida sigue".