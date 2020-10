Héctor Lozano: "Si no hubiese 3ª temporada de 'Merlí: Sapere Aude', el de la 2ª me gusta como final de serie"

Recién finalizado el rodaje de la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude', hablamos con su creador, Héctor Lozano, para que nos cuente todas sus sensaciones tras meses de trabajo. Se encuentra satisfecho con que la serie se haya podido seguir grabando dentro de este "contexto tan complicado" y reconoce que el resultado le gusta más que la primera. Además, nos adelanta los primeros detalles de las tramas y algunas pinceladas sobre el final de la temporada.

Durante esta entrevista, el creador también describe brevemente cómo son los personajes que llegan en estos nuevos capítulos, interpretados por Jordi Coll y Eusebio Poncela, cuenta cómo le ha afectado (para bien) la salida de David Solans, quien daba vida a Bruno, y nos desvela que habrá alguna sorpresa durante la temporada con la aparición de algún personaje del universo de 'Merlí'.

Héctor Lozano

Cuéntame, ahora que ya habéis terminado el rodaje de la segunda temporada, qué sensaciones tienes de ella.

Muy buenas. Lo primero es que hemos tenido que rodar en un contexto muy complicado, pero gracias a las medidas de seguridad e higiene que hemos mantenido, se ha podido hacer. Ha habido un par de sustillos, pero nada importante.

¿Un par de sustillos?

Alguien del equipo que daba positivo, por lo que se paró el rodaje un par de días. Se comprobó en una ocasión que había sido un falso positivo y se pudo seguir rodando. Nada grave, se ha podido rodar y ya hemos terminado.

Se ha dilatado un poco el rodaje, pero casi hemos empleado el mismo tiempo que para la primera

¿Se ha tenido que alargar el rodaje por la crisis sanitaria del coronavirus?

Se ha dilatado, pero muy poco. Estamos contentos porque hemos empleado casi el mismo tiempo que tardamos en rodar la primera temporada. Todo el equipo estaba muy concienciado. Supongo que en todos los rodajes pasará lo mismo. La gente tiene ganas de trabajar y de hacerlo bien. La productora invirtió en este tema tan importante.

Si el actor da negativo en una PCR, no tiene por qué dejar de dar una caricia o un beso

Durante el confinamiento, ¿te planteaste hacer modificaciones en el guion para que algunas escenas fuesen más fáciles de rodar manteniendo la distancia de seguridad?

No, porque se han hecho PCR. Los personajes no tienen por qué mantener la distancia de seguridad porque se han hecho una gran cantidad de PCR. El actor estaba tranquilo porque salía negativo y ya podía rodar. Se hacían pruebas constantemente. Si tienes una PCR negativa, no tienes por qué dejar de dar una caricia o un beso. No hice ningún cambio.

¿Te planteaste en algún momento incorporar algo de la COVID en la trama?

No. Yo creo que la gente no tiene ganas de ver la COVID en una serie. Tenemos ganas de que se acabe esto. De ninguna manera me lo planteé. ¿Cómo lo haces? ¿Todos con mascarilla? Sería muy raro ver una serie así. Las series tienen un rasgo atemporal y no hay COVID en ellas.

Carlos Cuevas y Héctor Lozano, en el rodaje de 'Merlí: Sapere Aude 2'

La temporada 2 será como una prueba de fuego para el proceso de su maduración

En la primera temporada, el tema fue la llegada de Pol a la universidad. Cuéntanos cuál va a ser el tema principal de la segunda.

Será un momento muy climático para el protagonista, será como una prueba de fuego para el proceso de su maduración. La trama será muy potente. Aparecerá un tema muy interesante que todavía no puedo revelar, pero que supondrá la culminación de la madurez de Pol, que es un personaje que se ha hecho mayor a base de hostias. Le llegará una hostia aún mayor, pero como siempre en esta serie se superarán las cosas. Es una serie optimista, esperanzadora.

Hay gente que dice que en las universidades no se folla tanto... Bueno, ¡eso les pasaría a ellos!

¿El tema de la sexualidad va a seguir siendo un tema importante tanto para el personaje como para la serie?

No creo que haya tanto sexo en la serie... Hay mucho más de todo lo otro. Si te paras a contar con cronómetro en mano, las escenas de sexo pueden llegar únicamente a los cinco minutos. Lo que pasa es que la gente le da mucha importancia a las escenas de sexo. A veces me da la sensación de que la gente ve un culo y piensa que eso es sexo, pero no es sexo, es la belleza del cuerpo y se puede enseñar. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel no es sexo. Además, yo creo que se trata de manera elegante en la serie. No es una serie de sexo explícito, aunque sí que es una serie más caliente que la anterior. Esta serie es sencillamente más adulta. Hay gente que dice que en las universidades no se folla tanto... Bueno, ¡eso les pasaría a ellos! Esto es una serie y si tenemos que hacer lo que hiciste tú... ¡nos aburriremos! Yo tengo que entretener y meter algún salseo, entre otras cosas. Sé cuál es mi trabajo: ser un "salseador" en todos los temas.

En la primera temporada gustó mucho la llegada de Bolaño y la relación que se creaba entre alumno y profesora. Nos quedamos con ganas de ver más acerca de esa relación. ¿Cómo va a evolucionar?

Bolaño en esta nueva temporada tendrá que empezar a salir del problema que tiene con la bebida. Tendrán un objetivo común al final de temporada Pol y ella. Un objetivo común que está dentro de la universidad y que está relacionado con el tema de la filosofía. Esto les ayudará a tirar hacia adelante con sus problemas, a desconectar un poco. Recordemos que no son amigos especialmente. Es una relación especial, pero no se cuentan demasiadas cosas. Tienen una cierta confianza. Además, aparecen dos personajes nuevos. Axel (Jordi Coll), que está restaurando el paraninfo y que se convertirá en el interés sexual o amoroso de Pol, pero no será fácil. Luego está el personaje de Dino (Eusebio Poncela), que es el propietario del bar Satanassa. Ese bar salía en el capítulo seis, donde había una performance de una transformista. Este personaje será muy especial y tendrá mucha importancia para Bolaño y para Pol. Bolaño lo conocerá, pero especialmente para Pol será muy importante.

Carlos Indriago, Eusebio Poncela, Carlos Cuevas y Héctor Lozano, en el rodaje de 'Merlí: Sapere Aude 2'

Ahora que mencionas los fichajes, se vieron fotos que demuestran que vuelve el personaje de Efra (Nao Albet), que en la primera temporada de 'Merlí: Sapere Aude' ni se le mencionaba. ¿Cómo surge este regreso?

En la vida de repente te reencuentras con gente. Fue alguien importante en ese momento. No te puedo explicar por qué reaparece. Es una colaboración especial que hizo y es interesante lo que pasa entre los dos.

¿Habrá alguna otra reaparición del universo 'Merlí'?

Alguna, pero no te puedo decir cuál.

Cuando estábamos acabando el rodaje de la primera temporada. David Solans ya me dijo que no se comprometía a una segunda

Hay llegadas, pero también ausencias. Cuéntame qué pasó con Bruno.

Ya está dicho, lo dijo él que tomó la decisión de marcharse. Él dijo que mintió. Cuando él dijo que no estaría porque yo lo había decidido era mentira y él mismo lo contó así. En eso sí que le doy la razón. Fue él quien decidió no estar. Yo tuve una conversación con él hace un año y pico cuando estábamos acabando el rodaje de la primera temporada y me dijo que no se comprometía a una segunda temporada. Yo, que tengo claro lo que quiero hacer en la vida y no necesito medidas para saberlo, quiero escribir y seguir escribiendo. Además, el protagonista es Pol. Hemos estado rodando sin el personaje de Bruno y no pasa nada, la vida sigue.

Como creador, ¿te trastocó bastante los planes o pensaste que incluso te podía favorecer?

La verdad es que no hay mal que por bien no venga. Normalmente me pasa que cuando ocurre un problema de este tipo, acabó encontrando una solución que me acaba gustando. A mí me gusta mucho la segunda temporada, más que la primera temporada. Estoy más contento. Creo que dará que hablar un poco más.

Y el personaje de la Calduch no seguirá al no estar Bruno...

No, no seguirá.

Foto de equipo durante el rodaje de 'Merlí: Sapere Aude 2'

No se sabe si se estrenará en abril o mayo, pero es imposible que llegue en lo que queda de 2020

¿Cuándo se estrenará esta temporada?

No se sabe si será en abril o mayo. Es imposible que llegue en lo que queda de este año porque todo se ha retrasado. Ya lo confirmará Movistar más adelante, pero yo diría que para antes de verano seguro.

¿Qué sensaciones tenéis de la repercusión de aquella primera temporada?

En Movistar están muy contentos y dieron luz verde a la segunda temporada enseguida. El feedback que tengo de la gente es bueno. Es una serie que, igual que 'Merlí', envejece bien y hay gente que empieza a verla ahora. Creo que tienen algo que hace que dentro de unos años la gente la verá y que envejecerá bien. Está muy bien rodada. En general, ha ido muy bien y estamos contentos.

En la presentación de la primera temporada, dijiste que no tenías la idea de hacer muchas temporadas y que te planteabas, más o menos, unas tres. Un año después, ¿sigues con esa idea o han cambiado tus planes?

Movistar no se ha pronunciado todavía, pero con todo esto que está pasando no te puedo decir si habrá una tercera temporada. Ahora mismo yo no estoy trabajando en una tercera temporada, pero eso no significa que pueda pasar cuando Movistar lo decida.

No sé si habrá tercera temporada, pero el final de la segunda me gusta mucho como final de serie

En caso de que no hubiese una tercera temporada, ¿el final de la segunda te gusta como final de serie?

Sí, me gusta mucho como final de serie. Es un final como los de 'Merlí', que puede seguir, pero también puede quedarse como final. Si se acaba aquí, no se queda abierto para que tenga que haber sí o sí una tercera temporada.