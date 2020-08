La sorprendente decisión de Kiko Rivera tras confesar sus dificultades económicas

La crisis del coronavirus COVID-19 ha pasado factura a miles de familias en toda España. El confinamiento provocó que miles de personas en todo el país perdiesen sus puestos de trabajo o viesen disminuidos de forma importante sus ingresos, una situación que también denunció tiempo atrás Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja utilizó sus redes sociales durante el confinamiento para confesar que estaba atravesando un importante bache económico provocado por la pandemia que ha azotado a todo el planeta.

Kiko Rivera

Sus ingresos mensuales: 700 euros

El artista y exconcursante de realitys explicó entonces que sus ingresos se habían reducido a 700 euros al mes. "Lo que me da el Estado", añadió este en un directo con la influencer y exparticipante de 'Mujeres y hombres y viceversa' Tamara Gorro en Instagram. En ese vídeo él contó que el hecho de no poder salir de su casa y la paralización completa de la industria musical habían provocado que no pudiese trabajar con normalidad, algo que había visto disminuidos sus ingresos de forma notable y que le habría creado una importante crisis económica ya que tal y como explicó, "tengo los mismos gastos que siempre".

La decisión de Rivera

Pues bien, meses después de todo lo vivido y con una industria musical que intenta luchar por sobrevivir ante el aumento de rebrotes y medidas restrictivas, Kiko Rivera ha optado por rechazar un trabajo para proteger a su familia. "Me han llamado para trabajar pero he dicho que no. Ni lo voy a hacer este año", ha empezado contando este en un directo realizado en su perfil oficial de Instagram este martes 25 de agosto. El hijo de Isabel Pantoja ha explicado muy tajante que "no me compensa todo el dinero que me puedan dar a que yo se lo pueda transmitir a mi familia".

Rivera tiene claro que "no me puedo meter en jaleos de esos porque mis hijas son pequeñas y mi abuela mayor" y por eso se ha mostrado convencido en que "ya vendrán tiempos mejores, que cada uno esté con su conciencia como quiera". De esta forma, él y su familia deberán seguir viviendo con la ayuda que les proporcionará el Estado y también del sueldo que su mujer Irene Rosales sigue cobrando por colaborar semanalmente en el magacín de Telecinco 'Viva la vida'.