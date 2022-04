Cada jueves, 'Encuentros inesperados' propone una charla distendida a cuatro invitados con opiniones aparentemente distantes. Con el debate sobre el amor, llegaba el turno para que Samantha Hudson tomase asiento junto a Mamen Mendizábal. Sin embargo, sorprendió con sus complejos inicios como artista, llegando incluso a permanecer ingresada durante una semana.

Samantha Hudson, en 'Encuentros inesperados'

Curiosamente, su confesión no se produjo alrededor de esa mesa redonda, sino en maquillaje con Judit Mascó. "Tú viviste, Samantha, en Barcelona, ¿verdad?", comentaba la presentadora. "Seis meses. Decidí mudarme como un poco para sacarme las castañas del fuego, ¿no? Y empezar a hacer bolos y tal... Un poco delirios de grandeza también y demasiadas expectativas", sentenció sin titubeos.

Mascó quería conocer si aquel periplo por la ciudad condal tuvo un final feliz, aunque la influencer se mostró clara: "Me comí un colín. Y, de hecho, me fui de fiesta y me tiré de un balcón borracha". Haciendo alarde de su verborrea, continuó narrando aquel fatídico día: "Estuve siete días hospitalizada". Entre preocupación y alguna que otra risa cómplice, se sinceró: "Yo nunca repito ni modelo ni desgracias".

"Eres imbécil"

Ante los acontecimientos que le tocó vivir a Samantha, se puso a reflexionar consigo misma: "Llegó un punto que dije 'qué estás haciendo... ¿Persiguiendo fantasmas y, encima, casi te matas? Eres imbécil", comunicó. Sin embargo, no quiso mostrarse triste, sino todo lo contrario: "El fracaso no es tu culpa. [...] La vida es muy injusta y, de alguna manera, paradójicamente, aceptar y permitirte el lujo de ser una fracasada te convierte en una ganadora", expuso ilusionada.

Su conversación con Judith no terminó ahí, sino que puso la guinda a unas palabras de lo más reflexivas con un balance vital: "Ahora me va bien, la verdad. Y todo gracias a que me tiré de un balcón borracha". Eso sí, aclaró desde el formato de Producciones del Barrio que no le recomendaba a nadie que siguiese esos pasos para lograr alcanzar sus metas.