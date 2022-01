La tarde del lunes 10 de enero, en la recta final de 'Sálvame', el programa por entonces presentado por Carlota Corredera recibió en plató a Samantha Hudson. La artista y activista LGTBIQ+ daba el salto a Telecinco tras haber formado parte de 'MasterChef Celebrity' y ser protagonista del especial 'Una navidad con Samantha' en Atresplayer Premium, no solo como invitada, sino que se dejó caer su incorporación al programa de las tardes de la principal cadena de Mediaset con una sección semanal.

Carlota Corredera charla con Samantha Hudson en 'Sálvame'

La propia Hudson era la encargada de anunciar en sus redes sociales que "esta tarde voy a estar en directo por primera vez en 'Sálvame'", mientras que, en el programa, Corredera manifestaba la ilusión que le hacía encontrarse con la celebrity. Dicho encuentro tuvo lugar en la recta final del programa, donde la presentadora pudo hablar de temas como el bullying o cómo se definía Hudson para aquel público del formato para el que aún no era familiar. Asimismo, la invitada no se cortó a la hora de hablar de una de las últimas polémicas de 'Sálvame' que giró en torno a Lydia Lozano, quien fue muy criticada por el blackface que lució con motivo del día de Reyes. "Creo que se frivolizó mucho con el tema, que por supuesto es herencia directa del esclavismo español", opinó Hudson, sin achacar la culpa directamente a la colaboradora, sino al hecho que "a veces tienes comportamientos o actitudes que, de alguna manera, forman parte del imaginario popular".

"Me da rabia que se valore más la tradición que los derechos humanos y, sobre todo, que se tome como una queja absurda algo que parte de la necesidad de las personas racializadas, que se ven ninguneadas cuando salen esos blancos pintados de negros. Contrata gente negra, da presencia a la gente racializada", argumentó la invitada, despertando una aplauso entre los presentes. Una rotunda reflexión que encantó especialmente a Corredera, quien le propuso manifestar su opinión no solo sobre Lozano, sino también sobre otros rostros del programa como María Patiño o Chelo García-Cortés, de una forma algo más "permanente". "¿Qué te parece si, en lugar de hacerlo desde este trono, hoy, porque has venido de visita, te incorporas al equipo de 'Sálvame'?", propuso la presentadora a la celebritie, ante la que afirmó que dicha incorporación sería "ahora mismo" en caso de que aceptara. "Yo no sé en qué consiste eso y creo que tampoco vosotros lo sabéis, ¿verdad?", bromeaba Hudson, ante la idea de convertirse en colaboradora del espacio, tras lo cual aseguró que haría "lo que me digáis", puesto que "me apunto a un bombardeo".

Oye, yo no he accedido a ninguna colaboración ni he hablado de ningún fichaje! Por si acaso ??????????? — Samantha Hudson (@badbixsamantha) January 10, 2022

¿Será su fichaje finalmente oficial?

"¿Vendrías una vez a la semana, por ejemplo, a charlar de nuestras cosas, de la actualidad... de lo que a ti te apetezca?", matizó Corredera. "Depende de si me interesa lo que vais a hablar", confesó la invitada, consciente de que "no soy muy del corazón, soy más del páncreas", razón por la que "hay temas que me la repanpinflan", mientras que otros si llamaban su atención. "Pienso que, a veces, de las frivolidades se puede sacar algo con mucha sustancia, de lo que aprender", apostó Hudson, quien se despedía con la promesa de que "nos vamos a ver próximamente". No obstante, ante el entusiasmo de los espectadores por su aparente fichaje como parte del equipo de 'Sálvame', la artista lanzó un mensaje que dejaba en el aire si su incorporación era o no oficial tras su intervención televisiva: "¡oye, yo no he accedido a ninguna colaboración ni he hablado de ningún fichaje! Por si acaso".