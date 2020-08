Los problemas económicos de Terelu Campos tras abandonar 'Sálvame': "He sobrevivido gracias a las revistas"

Terelu Campos sigue siendo uno de los principales activos de la televisión. El pasado 22 de agosto, ella fue la entrevistada por Toñi Moreno en 'Viva la vida', programa en el que trabaja. A raíz de unas declaraciones concedidas a una revista, la hija de María Teresa Campos ha hablado de los problemas económicos que sufrió tras abandonar 'Sálvame'.

Terelu Campos en 'Viva la vida'

Campos dejaba 'Sálvame' en abril de 2019 y no era hasta julio de ese mismo año cuando conseguía su trabajo en el programa de los fines de semana. Tal y como ella contaba a Semana, no es lo mismo trabajar tres días a la semana que cuatro días al mes, lo que le ocasionó un importante varapalo económico. "Me fui (de 'Sálvame') y cuando llevaba una semana dije: 'Madre mía, ¿qué has hecho?'", contaba en 'Viva la vida'.

"No tenía un respaldo, ojalá lo hubiera tenido", se abría la colaboradora. "Hubo un momento en el que me asusté". Asegura que sintió vértigo al tomar la decisión de dejar el programa, aunque era una idea que ya tenía pensada y que incluso la Dirección conocía. "Es muy difícil cuando te has planteado una vida con unos ingresos", coincidía con ella la presentadora. Debido a su falta de ingresos, Campos comentaba que "este año ha podido sobrevivir" gracias a sus exclusivas en las revistas. "Tenía un colchón importante que se lo llevó Hacienda".

Agradecida a 'Paquita Salas'

Terelu Campos ha explicado en 'Viva la vida' que grabar 'Paquita Salas' le ayudó en la transición de dejar 'Sálvame'. "Estuve una semana de rodaje en un ambiente completamente diferente", comenta. "Conocí un mundo en el que fui feliz y me lo pasé bomba. Aprendí muchísimo y hubo tanta complicidad con Los Javis".