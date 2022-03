El fin de semana del 19 y 20 de marzo, se produjeron varias movilizaciones contra la subida de precios, convocada por Vox, y por parte del mundo rural y los profesionales del sector primario, como ganaderos o agricultores. Manifestaciones a la que acudieron distintos profesionales de los medios de comunicación, con el fin de cubrir lo que estaba ocurriendo, momento en el que algunos de los presentes iniciaron una serie de insultos y vejaciones contra los periodistas. Una situación que el reportero Asier Anzola, para el Canal 24 Horas, no dudó en denunciar no solo en su cuenta de Twitter, sino también durante una de sus intervenciones en directo.

"Este es el nivel en la concentración de Cibeles contra la subida de los precios de la luz, la gasolina y suministros básicos. Siguen sin dejarnos trabajar", protestó el reportero en la mañana del sábado 19 de marzo, mientras cubría la movilización convocada por Vox, en su cuenta de Twitter. Dicho mensaje estaba acompañado por un vídeo en el que se podía ver cómo le gritaban algunos de los manifestantes, con protestas como "prensa española, manipuladora" o "esto pasa por tener un gobierno facha", mientras Anzola se preparaba para intervenir en las noticias del Canal 24 horas.

Tan solo un día después, el periodista acudía de nuevo a cubrir una manifestación, en esta ocasión la protagonizada por los profesionales del sector primario, como agricultores o ganaderos, momento en el que incluso lanzó su queja durante su intervención. "No está siendo una mañana fácil para los periodistas, porque muchos de los manifestantes llevan toda la mañana insultándonos y está siendo bastante complicado hacer nuestro trabajo", denunciaba públicamente Anzola, rodeado por manifestantes gritando distintas peticiones o quejas, mientras informaba sobre la situación de la protesta.

Los asistentes a la manifestación de este domingo piden al Gobierno soluciones ante los altos costes y la baja rentabilidad de los sectores agrícola y ganadero



El mundo rural reclama en las calles de Madrid un "plan de choque" para el campo



Una complicada labor

Tan solo unos minutos antes, Nicolás Rivas, compañero de Anzola, intervenía también en el Telediario del Canal 24 horas desde otro punto de la manifestación. El reportero se veía entonces obligado a exponer la información sobre las protestas mientras recibía claros insultos, incluso de un hombre que se acercó a gritarle. "¡Timadores, sinvergüenzas!", soltó el desconocido, al mismo tiempo que Rivas trataba de seguir con su exposición y se sumaban otros de los presentes, igual de exaltados. "Hemos podido hablar con varios de los manifestantes, si me pueden escuchar. Lo que piden los propios manifestantes, que ahora no me dejan hacer este directo, es que se regule la tarifa energética...", trataba de explicar Rivas, cada vez más rodeado de gente, pancartas y gritos, antes de que se cortara la conexión, dificultando la labor del profesional.