En su última visita a 'El hormiguero', Juan del Val sembró la polémica con una de sus bromas. El escritor bromeaba con que, ahora, "cuando el niño suspende, los padres dicen: 'No, es que mi niño suspende porque es superdotado'. A lo mejor no", decía irónicamente. Además, del Val agregó que "no hay ninguno que suspenda porque es un vago", sino que tiene "altas capacidades".

Juan del Val, en 'El hormiguero'

Este comentario sentó muy mal entre el colectivo de los niños con altas capacidades. Tanto es así que el colaborador ha sido denunciado. Él mismo se encargó de confirmarlo y de responder en sus redes sociales. "El objetivo es construir una verdad a base de repetir una y mil veces que 'se ha reído de niños que sufren'. ¿Quién puede defenderse de una acusación así? Da igual la realidad, ese mensaje es el que tiene que calar", comenzaba.

Del Val reconoció que ha sido denunciado ante el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y ante el Defensor del Pueblo por un posible delito de odio. "Se ha insistido en que yo he fomentado el bullying. Alguien escribió que si pegaban a su hijo en el colegio, yo tendría la culpa, y otros hablan de mi responsabilidad ante posibles suicidios de adolescentes", agregaba. Además, el colaborador reconoció que se le ha exigido una rectificación, pidiendo incluso su despido.

"Esa rectificación no es tan inocente"

El escritor hizo hincapié en "el peligro que supone construir una sociedad en la que el ofendido siempre tiene razón". "Esa rectificación no es algo tan inocente y tiene consecuencias. Creo que todos nos jugamos mucho, porque, inevitablemente, desembocará en autocensura. No digas nada incómodo, nada diferente, cuidado con ofender", escribía del Val. Además, también mencionó el cruel mundo de las redes sociales, donde imperan todo tipo de descalificativos. De hecho, ante sus comentarios en el programa de 7 y acción, recibió amenazas tales como la de alguien que le quería "volar los sesos".