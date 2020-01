El desafortunado comentario machista de Rafa Mora sobre Adara Molinero en 'Sábado deluxe'

Durante la noche del 4 de enero, Hugo Sierra visitaba el plató de 'Sábado deluxe' para completar la información que ya había aportado en su exclusiva en Lecturas de cómo ha sido el reencuentro con su expareja, Adara Molinero, y su posible participación en 'Supervivientes'. El ganador de 'GH Revolution' daba más detalles de como se organizarán con la custodia de su hijo en los próximos meses. En principio, Sierra ha dejado abierta la posibilidad de que su bebé se quede en Madrid o en Mallorca durante 3 meses. Después, el pequeño estaría unos 15 días con su padre y otros 15 días con su madre.

Durante la entrevista, Rafa Mora realizó una pregunta machista relacionada con la custodia y que revolucionó las redes de forma casi unánime:, expresaba Mora sin saber que consecuencias le traerían esta intervención: "¡Qué feo, qué feo, Rafa!", le interrumpió Belén Esteban . Sierra no pudo ser más claro respondiendo a está desafortunada y machista cuestión:, una frase que el público presente en el estudio y los colaboradores aplaudieron de forma unánime.

Rafa Mora escuchando a Adara Molinero en 'Sábado deluxe'

El colaborador de 'Sálvame' intentó explicar un poco más a que se refería su pregunta: "Lo que he querido decir que a lo mejor tú, como padre, prefieres que el niño esté con otras personas que también lo van a cuidar bien como tu familia", trató de enmendar su error. A lo que Belén Esteban, fiel defensora de Adara Molinero, volvía a dar la cara por ella una vez más: "¡El niño tiene que estar con su madre aunque también con sus padres (abuelos)!".

Hugo Sierra no se quedó atrás y supo apoyar muy bien a la madre de su hijo en caso de marcharse a 'Supervivientes': "Ella es libre de decidir lo que quiere hacer esos tres meses. Si se quiere venir a Madrid los tres meses... Pues bien" y añadió: "Tiro una lanza porque de la madre de mi hijo yo tengo un buen concepto haya pasado lo que haya pasado", concluyió el exconcursante de 'GH'.

Adara Molinero llama y arremete contra Rafa Mora

La ganadora de 'GH VIP 7' intervino por medio de una llamada telefónica e 'Sábado deluxe' tras el tedioso comentario del tertuliano: "¡No voy a permitir que nadie me cuestione como madre!". Molinero no se cortó ni un pelo en atacar a Mora, utilizando uno de los apodos por los que se le conoce en Internet: "Mira, rata mora, tú no tienes hijos y no tienes ni idea de lo que se siente por un hijo. ¡Ten mucho cuidado de como hablas de las personas porque haces mucho daño!". "He estado en un 'reality' y todo el mundo puede opinar de mí de todo, pero de mí como madre, justamente no. ¡No lo voy a permitir!", dejaba muy claro la exconcursante de 'GH 17', cansada ya de los comentarios relacionados con su hijo. Después de la "bronca", Rafa Mora acabó pidiéndola disculpas.