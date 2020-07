La despedida de Xabier Fortes a 'Los desayunos de TVE' tras 26 años en antena: "Esto ha sido todo"

Después de 26 años en antena, 'Los desayunos de TVE' ha emitido este viernes su último programa en La 1. La información volverá a las mañanas de la cadena pública en septiembre, pero será con otro nombre y otro formato, tal como ha explicado Xabier Fortes en la que supone también su despedida a esta franja tras dos años al mando.

Xabier Fortes se despide de 'Los desayunos de TVE'

A partir de septiembre, el horario de 'Los Desayunos' quedará integrado en la nueva franja matinal que presentará Mónica López, hasta ahora presentadora de 'El tiempo' en el 'Telediario 2'. En cuanto a Fortes, el periodista gallego volverá a presentar 'La noche en 24 horas'. Una experiencia que no le resultará nueva, pues ya condujo el mismo espacio en la temporada 2011/12.

El periodista Carlos Elordi Cué ha puesto en valor la pluralidad y libertad del programa, que en su adiós ha contado con una entrevista al expresidente Felipe González. "Hay un hilo conductor que tú mantienes, y que seguramente va a mantener TVE en los próximos años, que es el de la televisión pública. Sigan a este señor esté donde esté y todo el equipo que hay detrás, que trabajan para hacer un programa plural y libre", ha defendido el colaborador.

"Mucha gente se hace pelis y cree que todo aquí está preparado, pensado...", dejaba caer el periodista. Xabier Fortes ha aprovechado para lanzar un mensaje a quienes han criticado su presunta parcialidad: "Cuando se me sale esto de aquí, habitualmente es que me están dando una orden Pablo Iglesias y Pedro Sánchez al mismo tiempo, uno y otro me mandan las entradillas. Ahora mismo me están diciendo algo", ha ironizado el presentador señalando el pinganillo.

"Otro nombre, mismo rigor"

Antes de dar paso a 'La mañana', Fortes ha tomado la palabra en nombre de todo el equipo: "Esto ha sido todo tras 26 años en antena, más de un cuarto de siglo, que se dice pronto. Aunque el formato cambie, el espíritu de este espacio: la información, la interpretación y el análisis de la política estarán la próxima temporada, con otro nombre y otro plató, pero con el mismo rigor de siempre en la televisión pública", ha recalcado.

El presentador ha querido recordar a todos los directores y conductores del programa, desde su estreno en 1994 con Julio César Iglesias, cuando el programa saltó de radio a televisión como 'Los desayunos de Radio 1', hasta Pepa Bueno, Sergio Martín, Ana Pastor y María Casado, entre otros. "A todos los técnicos y colaboradores que lo han hecho grande, sin excepciones. A todos ellos, gracias. Y a ustedes, hasta siempre", ha añadido antes de emplazar a los espectadores a su nuevo horario. "En septiembre nos vamos a ver en otro horario, por la noche. Ha sido un placer".

Un vídeo con imágenes de la redacción y de los mejores momentos y entrevistas cerró 'Los desayunos', al menos hasta nuevo aviso, mientras sonaba la canción "Nada fue error", de Coti y Paulina Rubio.