Así ha sido la emotiva despedida de Pedro Piqueras en su último 'Informativos Telecinco'

Por Beatriz Prieto |

Un mes después de que se diera a conocer la jubilación de Pedro Piqueras, el periodista vivió su último día al frente de 'Informativos Telecinco' el jueves 21 de diciembre. Una emisión que ya prometía ser emotiva horas antes, cuando desde la edición del mediodía se le dedicó un cariñoso vídeo de parte de sus compañeros, y que Piqueras cerró con un emotivo discurso en el que recordó momentos de su carrera y que concluyó con un bonito deseo a la audiencia.

Pedro Piqueras se despide de la televisión desde su último 'Informativos Telecinco'

"La verdad es que me da mucha pena dejarlo, pero", declaraba Piqueras, en un vídeo publicado en redes horas antes de su despedida. ". Llevo desde 1988 incrustado en la pantalla y la verdad, me da un poco de miedo lo que vaya a pasar el próximo día sin agenda. Pero", confesaba el manchego, quien deseó "lo mejor" a su sucesor, Carlos Franganillo

Ya a solo unos minutos de arrancar el informativo, Piqueras reconocía que "lo de la emoción lo llevo regular, porque hoy es un día que me emociona fácilmente". De hecho, el periodista confesó haber recibido muchos mensajes y muestras de cariño: "La gente se está portando de maravilla. Estoy sorprendido y agradecido, no me imaginaba que esto se iba a producir". A pesar de todo, el manchego arrancó 'Informativos Telecinco' como cualquier otro día, hasta que el reportero Marcos Méndez aprovechó su conexión desde Islandia para dedicarle unas cariñosas y breves palabras, a las cuales se sumó Silvia Asiain, desde el Teatro Real.

Pedro Piqueras, antes de su último día al frente de Informativos Telecinco, manda un mensaje de agradecimiento: "Les voy a echar mucho de menos" > https://t.co/aJLXmYfCHM pic.twitter.com/bYnmocqvO4 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 21, 2023

Pedro Piqueras nos cuenta cómo ha llevado este día tan especial para él ?? #GraciasPiqueras https://t.co/21dnFekkJG pic.twitter.com/CUTxQwYOvW — Telecinco (@telecincoes) December 21, 2023

Pedro Piqueras pone fin a su etapa al frente de Informativos Telecinco: "Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre" #GraciasPiqueras > https://t.co/BCt2bRIYLn pic.twitter.com/8sfTeDY4j3 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 21, 2023

"Me voy con el mejor de los recuerdos"

"Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles 'hasta mañana'", arrancó el presentador, en la recta final, con la que cerraba "51 años de profesión, entre el Diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión". "Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla", prosiguió el manchego, quien aseguró que había pasado "buenos años allí y también Antena 3, doce en total y los últimos dieciocho aquí, en esta casa, en Telecinco".

"Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas", dedicó Piqueras, antes de "dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros, con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas". Un discurso en el que el periodista no olvidó a Franganillo, "un periodista con el que he tenido la suerte de compartir coberturas", tras lo cual se despidió "con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años". "Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre", concluyó Piqueras.