El diario de Rocío Jurado es real: La prueba que confirmaría que existe

Desde que Rocío Carrasco habló sobre un diario de Rocío Jurado, el resto de la familia, como Amador Mohedano o José Ortega Cano, ha insistido en reiteradas ocasiones que ese escrito no existe. No obstante, 'Socialité' ha indagado en la hemeroteca de la cantante y ha encontrado una de sus entrevistas que podría ser clave para confirmar que la de Chipiona plasmaba sus intimidades en papel.

Rocío Jurado

En la entrevista, vemos a Rocío Jurado hablando con Pedro Ruiz. Él la presenta como "una mujer a la que le gusta escribir sus pensamientos", dejando claro que la artista es una persona a la que le encantaba dejar por escrito todo lo que se le pasaba por la cabeza. En la misma charla, Jurado se definía como una mujer muy reflexiva. "Me gusta desligarme bastante y perderme en mí misma", comentaba ella.

Estas palabras confirmarían la existencia del diario de Rocío Jurado, según el formato producido por La Fábrica de la Tele. El debate sobre si son reales o no los escritos de la cantante se ha avivado desde la aparición televisiva de Ortega Cano en 'Viva el verano', donde el torero confirmaba que su mujer tenía "esas pequeñas cosas", pero al día siguiente, el ahora marido de Ana María Aldón entró en directo en 'Viva la vida' para señalar que era una broma y que no sabía nada de ningún diario.

¿Tienen miedo?

"Yo sé que existe un continente, pero no sé cuál es el contenido", comentaba Ana María Aldón en el programa producido por Cuarzo cuando le preguntaron sobre un posible diario, dejando claro que ella conoce que hay una maleta de Rocío Jurado, pero no sabe si dentro de ella se encuentra algún escrito. No obstante, ¿qué secretos esconde ese diario de la artista que preocupa tanto a su hermano y al resto de su familia? En otoño de 2021, Rocío Carrasco despejará las dudas en 'En el nombre de Rocío'.