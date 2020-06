El gran mosqueo Antonio David al salir a la luz sus cuentas: "Cuando lo haya demandado, sabremos la verdad"

Antonio David Flores, Rocío Flores y, en menor medida, Olga Moreno han sido tres de los grandes protagonistas de Mediaset en los últimos meses. Por ello, 'Viva la vida' hizo un recuento de todo el dinero que se habría embolsado la familia en este tiempo por sus colaboraciones públicas. Según el informe, habrían ganado un total de 856.000 euros en los últimos siete meses, siendo esta cifra la suma de 334.000 de 'GH VIP', 80.000 de exclusivas, 382.000 de 'Supervivientes' y 60.000 de 'Sálvame'. Estos datos han sido muy comentados, por lo que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez dedicó parte de su entrega del lunes 8 de junio para analizarlo, estando Antonio David en plató.

Antonio David, en 'Sálvame'

Viendo los datos, Kiko Matamoros se sorprendía con esas cantidades y afirmaba: "A mí me parece que se ha facturado más de lo que se dice ahí". No obstante, el presentador recordaba que esta cantidad es para tres personas, teniendo en cuenta además que un representante se lleva el 20% y, después, Hacienda se queda con el 50%. Antonio David atendía en silencio, hasta que soltó: "Yo no sé si esto se puede demandar".

Gema López recordaba a su compañero que siempre hablan de cachés y no pasa nada. "Una cosa es el caché que puedas tener en Instagram y otra es hacerte la cuenta de la vieja de 9 meses, sobre tres personas, y decir que se ha facturado eso", comentab Antonio David muy serio. A continuación, explicaba dónde estaba su molestia: "El público que nos está viendo en casa se lo puede tomar muy mal. Puede pensar: 'Este tío está ahí sentado y está generando una cantidad de dinero desorbitada', que a la gente de a pie podría llegar a ofender".

"Absolutamente falso"

Jorge Javier Vázquez hizo las cuentas, restando a la suma de cifras los dos porcentajes que hay que quitar (representante y Hacienda), siendo el resultado de 270.000 euros, que habría que dividir entre 7 meses y entre tres personas. Siguiendo con los datos, el protagonista reiteraba que "es absolutamente falso". Parándole los pies, el presentador pedía: "No digas eso porque los que han hecho el informe se han ajustado a las cifras y tirando por lo bajo". Finalmente, Antonio David trató de zanjar el tema diciendo hablará con su abogado y "cuando esto esté demandado, vamos a saber las cuentas de verdad. A mí me ofende y creo que al final el perjudicado soy yo por lo que pueda pensar la gente".