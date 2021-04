La noche del miércoles 14 de abril, Telecinco emitía la séptima entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', cuyo programa arrancó con un discurso protagonizado por Carlota Corredera. La presentadora fue la encargada de mostrar la documentación que avalaba el intento de suicidio de Rocío Carrasco, tan cuestionado en los últimos días, sobre el que incluso se había lanzado informaciones falsas, como el hecho de que la madrileña tan solo había ingerido tres pastillas para quitarse la vida. Unos rumores que el programa quiso atajar de forma tajante, a través de Corredera.

Carlota Corredera durante su discurso sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco

"Una afirmación siempre es subjetiva y los hechos no siempre se perciben igual por todas las personas", reflexionaba la presentadora, al comienzo de la emisión. "Así que una misma realidad se puede vivir como una verdad y como una mentira por dos personas distintas, puesto que la propia mirada añade o elimina algo, es inevitable", prosiguió Corredera, quien se mostró "de acuerdo en que la verdad puede ser cuestionada y generar un debate. Pero, afortunadamente para nuestra cordura, hay algunas cosas que son indiscutibles". "Podemos discrepar del testimonio de Rocío Carrasco o de alguna parte, pero lo que es indiscutible, es el contenido de las pruebas documentales que aporta en cada episodio", añadía Carlota, con rotundidad, tras lo cual señaló que "un informe médico se puede cuestionar, igual que una decisión arbitraria. Lo que no se puede negar, son las palabras exactas de ese informe".

"Decir que lo que hay escrito en un informe de Rocío, no se escribió jamás, es ser un negacionista. Los negacionistas de Rocío, han hecho circular el bulo de que no intentó quitarse la vida", acusó Carlota. "Se han publicado textos de dudosa procedencia y convenientemente manipulados, para intentar demostrar que no existe ningún informe médico en el que Rocío Carrasco relate su intento de suicidio", prosiguió la presentadora, para después criticar que "incluso la han ridiculizado asegurando que aquel fatídico día solo se tomó tres pastillas" y hablar de los documentos que avalaban ese trágico momento en la vida de Carrasco: el informe de Urgencias del HM Sanchinarro y el informe médico de alta del Hospital HM Puerta del Sur. Dos documentos en los que se recogían las palabras "intento autolítico", "como hacen referencia los médicos al intento de suicidio", explicó Carlota, quien recalcó que dichas palabras estaban escritas "hasta tres veces" en documentos elaborados por "varios equipos médicos".

"Qué pena haber llegado hasta aquí"

Documento del HM Sanchinarro que recoge la cantidad de pastillas que ingirió Rocío Carrasco

"Se nos escapan las razones de los medios de comunicación o colaboradores que afirman que es falso algo que se puede ver con los ojos y es cien por cien verdad", confesaba Corredera, quien hizo referencia a "dos opciones: o son ignorantes, o malas personas". "Nos parece muy grave y absolutamente demoniaco que, entre los negacionistas de Rocío, haya medios aparentemente serios que se dediquen a contar las pastillas que hacen falta para quitarse la vida y a mentir sin pudor sobre el número de píldoras que se tomó Rocío Carrasco la mañana del 5 de agosto de 2019", criticó la presentadora, tras lo cual aseguró que "nos da mucho coraje tener que volver a leer el informe de urgencias. Lo hacemos para proteger la veracidad de lo que aquí contamos". "Es triste tener que hacer esto. Quisimos evitar hacer pornografía de un acto tan íntimo y dramático. Qué pena haber llegado hasta aquí", lamentó Carlota, quien procedió a leer los informes médicos que recogían la cantidad de pastillas que la madrileña había ingerido: un total de treinta y nueve, "un cóctel de ansiolíticos, antidepresivos y tranquilizantes que puede ser letal".

"Es abominable y también denunciable, más allá de la irresponsabilidad que supone, abrir un debate sobre cuántas pastillas son necesarias para autolesionarse, dando argumentos a personas vulnerables y a sus verdugos", declaró la gallega, contundente, antes de señalar que incluso el hospital en el que Rocío estuvo ingresada ha tenido que publicar un comunicado el 13 de abril ante la falsedad de las informaciones que habían circulado en los medios. "Manifestamos que la mencionada paciente ingresó en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría del Hospital HM Puerta del Sur el pasado 5 de agosto de 2019 tras una sobreingesta de medicamentos que había llevado a cabo con intencionalidad autolítica según declaración de la propia paciente", recogía el texto, leído por Carlota. "Apelamos al sentido común de nuestros espectadores y animamos a que el debate social, político y judicial sobre el maltrato, se enriquezca con el testimonio de Rocío, con el que miles de mujeres se han sentido identificadas y con el objetivo de avanzar y hacernos mejores como sociedad", remató Corredera, quien concluyó asegurando que "jamás daremos voz a los negacionistas, ni de Rocío ni de la Violencia de Género".