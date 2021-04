Sale a la luz el informe médico que demuestra que Rocío Carrasco sí intentó suicidarse

Desde hace varias semanas, el duro testimonio de Rocío Carrasco sobre cómo ha sido su vida en estos últimos 25 años se va actualizando con nuevos episodios. Este ha sido, por tanto, uno de los temas más comentados en los medios de comunicación y en los diferentes programas de Mediaset España. En el episodio 0 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la hija de Rocío Jurado confesaba que había intentado quitarse la vida, hecho que demostró con un informe médico de su llegada a Urgencias.

Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Sin embargo, estas pruebas parece que no sirvieron a todos y en los últimos días habían surgido publicaciones que cuestionaban su intento de suicidio, asegurando que solo había ingerido 3 pastillas y no 39 como afirmaba. El informe médico que demuestra la realidad de todo este asunto y que el relato de Carrasco es cierto ha sido publicado por ABC con la autorización expresa de la implicada.

En él se puede leer que el diagnóstico de la doctora que la atendió en el Hospital HM Sanchinarro fue de intento autolítico, el término médico que refiere al intento de suicidio. Además, expresa que ingirió 7 comprimidos de lorazepam 5 mg, un blíster y medio (22 comprimidos) de mirtazapina 15 mg y 10 comprimidos de tranxilium. El informe médico señala que la toma de estos medicamentos se debió a sentirse desbordada "por lo que identifica como conductas de acoso por su exmarido ante los medios de comunicación y el 'odio que sus hijos sienten hacia ella'", sumado a que no sabía cómo salir de esa situación.

Rocío Carrasco

Analizada su situación, se le administró Flumazenil por vía intravenosa, un medicamento que es utilizado para tratar de contrarrestar estas intoxicaciones. En suma, se decidió que fuera ingresada para valorar su evolución. Es aquí donde se produce otro de los episodios que han sido muy criticados. Rocío Carrasco ingresó por voluntad propia en el HM Puerta del Sur, de donde decidió marcharse al día siguiente y, como figura en el informe, quedó registrado el alta por fuga. La razón de ello la expresó la misma protagonista en el episodio 0 de su serie documental, donde comentó que la prensa había comenzado a acercarse a las inmediaciones del centro y por ello prefería continuar con su recuperación en su domicilio.

Aunque los médicos señalaron que lo mejor era que se mantuviera en el hospital, la unidad de Psiquiatría explicó que no había indicación de continuar el ingreso en régimen involuntario, pues no había riesgo autolítico inminente ni necesidad de un tratamiento psiquiátrico más severo. En suma, cabe añadir que Carrasco llevaba varios años siendo tratada por un psiquiatra después de que se la diagnosticara con un síndrome ansioso-depresivo. Por otro lado, la razón del alta por fuga la relacionan a que Carrasco no quiso esperar a que le entregaran el informe médico, pero ella ya señaló a lo largo de toda la jornada que quería marcharse, habiendo conversado con el equipo médico.

Las acusaciones de drogodependencia

'Sálvame' ha supuesto un hervidero de muchos testimonios relacionados con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. En una de sus emisiones, Laura Fa reprodujo una conversación que había tenido con el excolaborador en la que él le habría dicho que Carrasco no veía a sus hijos por el supuesto uso recreativo de drogas que hacía de manera diaria. Sin embargo, en el análisis realizado a su entrada en Urgencias no se aprecia constancia de ningún tipo de droga a excepción de benzodiacepinas, que es el medicamento que se encuentra en el lorazepam que aseguró haber tomado. De haber ingerido drogas en la última semana, los análisis efectuados lo hubieran mostrado.