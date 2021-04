La noche del miércoles 14 de abril, Telecinco emitía la séptima entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una ocasión que arrancó con un discurso de Carlota Corredera sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco y los intentos de algunos medios por derribarlo, tras lo cual el programa dio una inesperada sorpresa: la intervención de la protagonista vía telefónica. Una breve conversación en la que la madrileña, además de dar las gracias, anunció que estaría presente en ese mismo plató el miércoles 21 de abril.

Carlota Corredera habla con Rocío Carrasco antes de la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

"Estoy bien. Llamo para dos cosas: primero, buenas noches a los que estáis delante y detrás de las cámaras", declaraba Carrasco, al intervenir en el programa, donde reiteró "el mensaje que mandé de audio y en las gracias, con letras mayúsculas". Palabras tras las cuales, la madrileña declaró que, en segundo lugar, "quería contaros algo". "Sé que durante las emisiones, en estas semanas que se ha estado emitiendo el documental, ha sido muchísima la información que habéis tenido que digerir y que ver y asimilar", manifestó Rocío, consciente del revuelo que han despertado sus declaraciones desde el estreno de la producción el pasado 21 de marzo.

"No es fácil contar una vida, veinte años, en unas pocas semanas", confesaba la madrileña, para después opinar que "creo que, llegados a este punto, que estamos en el ecuador, de esa historia que es mi vida, es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental". Un parón por el que Carrasco optaba "para poder resolver, aclarar puntos, explicar algunas cosas que, supongo, se hayan preguntado". "Me gustaría, el miércoles que viene, estar ahí con vosotros, en directo, para hacer precisamente eso", remató la inesperada invitada, ante la perplejidad manifiesta de muchos espectadores a través de las redes sociales.

"Es lo que debemos hacer"

"Será un placer recibirte", declaró Corredera, desde plató. "Me alegro mucho de que quieras dar la cara. Creo que está muy bien", añadió la presentadora, ante lo que Carrasco quiso dejar clarísimo que "luego retomamos" la emisión de la docuserie. "Me parece muy generoso por tu parte que quieras resolver dudas", añadió Carlota. "Creo que es lo que debemos hacer", manifestó Rocío, tras lo cual recibió el agradecimiento de la presentadora. "A mí, no. A los que estáis ahí. Después del comienzo de hoy, solo puedo dar las gracias", respondió Carrasco, antes de despedirse con un "nos vemos el miércoles que viene".