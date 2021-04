La mañana del miércoles 14 de abril se tornó complicada ante la publicación de unas noticas de audio en las que se escuchaba a Rocío Carrasco declarar ante la jueza, mientras contaba todo lo que estaba sufriendo, bajo su punto de vista, por culpa de Antonio David Flores. Precisamente, este fue uno de los temas que se trataron en 'Ya es mediodía', donde Rosa Benito, su tía, reaccionó algo escéptica.

Rosa Benito en 'Ya es mediodía'

Durante los trece minutos que dura una de las grabaciones que se ha dado a conocer, Carrasco relata que lleva "diecisiete años ocultando el que una persona difame" o que le "arrebate lo más grande que puede tener una madre", haciendo referencia a sus hijos. Pese a que la propia Benito califica este relato como algo "escalofriante", muchos usuarios de las redes sociales han hablado de la escasez de "empatía" que mostró en su intervención: "Pero... ¿Por qué la justicia no le hace caso?", cuestiona con cierto escepticismo.

"El relato es el que existe, pero la justicia tiene unos parámetros", responden a Benito desde la mesa del Fresh de 'Ya es mediodía'. Asimismo, Sonsoles Ónega quiso lanzar una reflexión al aire: "Te dan un sopapo que te parten la boca y no hay problema... Ahora, aguanta esto", sentenció. Según las imágenes avanzaban, el programa comentó cómo fue la vida laboral de Carrasco, algo que Rosa quiso comentar: "Antes de hacer un espectáculo, tienes que hacer ensayos, ¿sabes? A lo mejor ella estaba agotada", contó para apuntar justo después: "Ella no ha dejado de hacer cosas desde que murió su madre".

Rosa es una mala persona no hay mas que ver las caras que pone disfruta de ver hundida a su sobrina. — 91 ???????? (@Gato_Sigiloso) April 14, 2021

Es alucinante , ni un poco de empatía — Mirentxu (@NinesrositaM) April 14, 2021

Que ha dicho Rosa Benito??? que estava solo un poco agotada RC??? de verdad esta mujer pone todo lo de su sobrina en tele de juizio??? de verdad?? que sinverguenza por dios, si la he escuchado en contra de AD hace unos años, ahora todo vale???? — Rosie Porta ?????? (@RosiePorta) April 14, 2021

#YaEsMediodía715 Rosa Benito demostrando porque Rocio llego a separarse de ese familia. Porque menuda insensibilidad — Ana Maria (@Naguoki_DD) April 14, 2021

El duro contenido de los audios

Tras la filtración de los informes psicológicos a los que fue sometida Rocío Carrasco durante el proceso judicial, el contenido de los audios se ha dado a conocer y coinciden en su totalidad con lo que narra en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Nerviosa y rota, llega a comentar que Antonio David le "desmerecerle como mujer", contaba ante la jueza.

Prosigue relatando: "Me coarta, me mutila. Tengo un trabajo cara al público... ¡No he podido trabajar en muchas ocasiones porque no me atrevo!". Finalmente, hizo referencia a uno de los asuntos que más llegan a preocuparle, que tiene que ver con sus hijos: "Los ha puesto en mi contra, no me deja vivir... ¡No consiente ni que viva! Este señor ha hecho que mis hijos me odien, me ha privado del amor, del cariño, del respeto, de la confianza de mis hijos", reiteró.