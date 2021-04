Sí, Olga Moreno también ha hablado públicamente (y mucho) de Rocío Carrasco: Sus 6 testimonios

En 2001, mientras Antonio David Flores colaboraba en 'Crónicas marcianas', el malagueño conoció a la que, aún a día de hoy, es su pareja: Olga Moreno. Por entonces relaciones públicas de El Corte Inglés, la sevillana inició una relación con Flores que consolidaron ocho años más tarde, cuando ambos contrajeron matrimonio. Una convivencia en la que, a lo largo de dieciséis años, Olga mantuvo silencio de cara a los medios, hasta que en 2016 protagonizó por primera vez una portada de revista junto a su marido.

Olga Moreno, rodeada por su familia en una imagen emitida en 'Supervivientes 2021'

Con dicha aparición, se iniciaba una trayectoria mediática discreta, pero que se ha visto marcada especialmente por las menciones que Moreno ha hecho sobre la expareja de su marido, Rocío Carrasco, madre de Rocío Flores y David Flores, con quienes Olga ha convivido desde hace varios años. Todo ello, mucho antes de que la hija de Rocío Jurado optara por pronunciarse públicamente, a través de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En esta producción, entre las declaraciones que Carrasco ha lanzado contra de Antonio David, la madrileña también compartió una dura opinión, en el episodio seis, en la que afirmaba que el malagueño utilizaba a las personas como "marionetas".

"Una vez más, este señor lo que hace es utilizar a otra persona para que diga lo que él quiere decir y para que yo, judicialmente, vaya en contra de esa persona", declaraba Carrasco, haciendo referencia al caso de Massiel quien, según su relato, se habría dejado convencer por Flores para reafirmar un supuesto maltrato que Rocío sufría a manos de Fidel. A raíz de estas palabras de Rocío, en FormulaTV recopilamos algunas de las palabras que Olga, mujer de Antonio David, ha lanzado públicamente sobre Carrasco. Declaraciones que muchos, tanto espectadores como colaboradores y periodistas, han tenido muy en cuenta durante la emisión de la docuserie de Rocío: ¿es Olga otra "marioneta" más de Flores para actuar a su favor, o sus declaraciones públicas han sido fruto de una decisión y experiencia propias?

1 "Para los hijos de mi marido, soy su salvación"

Antonio David acompaña a Olga Moreno en la primera exclusiva de la sevillana en Semana

En agosto de 2016, apenas un mes antes de que Rocío Carrasco diera el "sí quiero" a Fidel Albiac, Olga Moreno debutó en la vida pública al posar por primera vez junto a Antonio David en la revista Semana. La publicación destacaba dos titulares con un gran significado, especialmente uno de ellos: "Para los hijos de marido no soy su madre, soy su salvación". "En cuatro años, Rocío Carrasco ni ha llamado a su hija, ni ha preguntado cómo está. La niña ha llorado mucho por ello", recogía el segundo, haciendo una mención directa a la hija de Rocío Jurado.

Dos declaraciones por parte de Moreno que hacían referencia a la consideración de "mala madre" con la que Carrasco ha cargado durante años, tal y como ella misma ha asegurado en la docuserie, y por la que habría sido insultada por la calle. En la exclusiva, Olga habló de la relación con Rocío Flores, a quien "trato y la quiero como a una hija, pero soy la mujer de su padre. Y su madre es su madre, pese a peleas y dificultades". La sevillana también aseguraba haber presenciado el sufrimiento de la joven Flores por la ausencia de Carrasco en su vida. "Me contó que un día su madre le vaticinó: 'vas a llorar lágrimas de sangre'", declaró Moreno, quien relató cómo Carrasco habría instado a su hija que "'no me llames', porque cuando están con su padre, su madre no quiere saber absolutamente nada".

Entre otros temas, Moreno también hizo referencia a las "lágrimas amargas" que la joven Flores habría derramado ante la "felicidad pletórica" que su madre había compartido ante su inminente boda con Fidel. La exclusiva de Semana también recogía palabras de Olga sobre David Flores, cercano a la mayoría de edad por entonces, a quien supuestamente "le obligan a llamar 'papá' a Fidel y yo le digo que no pasa nada y que lo haga sin rechistar, para que no lo castiguen". Una versión muy distinta a la que arrojó Carrasco en el documental, donde afirmaba que Albiac habría animado al joven Flores a que no lo tildara de padre, dado que ese papel pertenecía a Antonio David.

"Hay una dejadez surrealista, teniendo en cuenta que hay recursos", acusaba también Olga Moreno, al recordar cómo aparentemente recibían a David y a su hermana después de que pasaran los quince días correspondientes con su madre, tras lo cual también apuntó a la situación del menor, por la que había pasado mucho tiempo en el Hospital de la Zarzuela. "Allí no se presentó nadie cuando se operó y yo estaba con él", afirmó Moreno. Unas declaraciones que la sevillana remató al asegurar, sobre la boda de Carrasco y Albiac, que "Rociíto ha elegido un día en el que sabe que su hijo no estará con ella, es consciente de la situación".

2 "Si Rocío quiere hacer daño, lo ha conseguido"

Olga Moreno posa junto a Antonio David en Lecturas

"Si Rocío quiere hacer daño, lo ha conseguido", recogía la portada de Lecturas que Olga Moreno protagonizó en abril de 2018, de nuevo acompañada por Antonio David, en la que era su segunda exclusiva. Una declaración a la que Olga añadía que "tiramos la toallita y que se ponga la medallita", en una entrevista en la que la sevillana hacía referencia a las querellas que Rocío Carrasco habría interpuesto en contra de su marido, por supuesto maltrato. Algo que Moreno negaba en la revista, al asegurar que su marido "no es un maltratador". "Es fuerte, pero la querella por violencia de género le ha dolido mucho", reconocía también Moreno.

A este respecto, la sevillana se pronunció sobre las consecuencias que dicha acusación habría tenido sobre los hijos de Flores y Carrasco, Rocío y David. "A los niños les está haciendo muchísimo daño. Son como yo, nos lo callamos y delante del padre no hablamos de esto", declaraba Moreno. "Ven a su padre que está mal. La madre está haciendo daño. ¡Hubiese sido todo tan fácil! Tenía la vida solucionada, sus dos hijos, una herencia. ¿Por qué no lo has hecho bien?", acusaba Olga, quien afirmaba que "nadie va a consentir que mi marido entre en la cárcel".

Olga Moreno también volvió a hacer referencia a David Flores, quien "es de locura conmigo. Es súper cariñoso, tiene ángel". El joven, según compartió Moreno, "se hartó de llorar", después de que se cruzara con su madre en el juzgado, en plena disputa judicial con Antonio David, y esta se hubiera negado a saludarlo. A ello se sumaba el hecho de que la sevillana afirmó que "Ortega Cano, Gloria y su marido, José Antonio, le han dicho a Antonio David que le apoyan", lo que podría considerarse, a ojos de muchos, una pulla directa a Carrasco, dado el apoyo de los hermanos de su madre a su expareja.

Estas declaraciones recogidas en Lecturas, junto a aquellas que Moreno lanzó en Semana dos años antes, supusieron que la sevillana recibiera dos demandas por parte de Carrasco, que fueron admitidas a trámite en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas. En ellas, la madrileña pedía a Moreno 90.000 euros de indemnización por "un delito de intromisión ilegítima en el honor y otro en la intimidad familiar y personal de la demandante". Ya en febrero de 2020, una de las ellas fue desestimada porque "las palabras de Olga no se pueden considerar injuriosas o vejatorias o que atenten contra la intimidad, el honor o la imagen de la demandante", quien de hecho fue condenada en costas.

3 "Mi marido nunca ha pensado en hacer una locura"

Olga Moreno, sola en su segunda portada en Semana

En septiembre de 2019, Antonio David regresaba a televisión tras años ausente, como concursante de 'GH VIP 7'. Apenas unas semanas después, su mujer Olga Moreno realizaba su tercera exclusiva, esta vez con un posado en solitario copando la portada de la revista Semana. Una portada que, como es habitual, recopilaba dos de las declaraciones más destacadas de la sevillana, como "Rocío y David están deseando que su madre les llame. Eso me haría muy feliz". Sin embargo, la que ha empezado a destacar a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco, es la que aparece en primer lugar y que hace referencia a su marido: "pese a lo que ha sufrido, nunca ha tirado la toalla ni ha pensado en hacer una locura".

Dichas palabras se lanzaban apenas dos meses después de que Carrasco se intentara quitar la vida, en agosto de 2019, tal y como ella misma desveló al comienzo de la emisión de la docuserie. Por esa razón, tanto espectadores como colaboradores, como es el caso de Laura Fa, la cual hizo referencia a ello en 'Sálvame'; o Miguel Frigenti, quien lo mencionó en redes, han cuestionado el posible papel de Moreno en el conflicto entre Flores y Carrasco. Sobre todo cuando, según la propia hija de Rocío Jurado, Antonio David habría estado al tanto de dicho episodio e incluso habría intentado utilizarlo en contra de su expareja, al enviar el informe médico a dos revistas "con un mensaje de 'mira lo que se ha inventado ahora'".

Además, en dicha entrevista Olga se pronunció sobre las distintas causas judiciales que se desarrollaban entre su marido y Carrasco. "Nunca he temido la prisión, pero él sí. Mi marido no es un delincuente y lo único que ha hecho es vivir para sus hijos", explicaba Moreno, quien desveló una vez más que "incluso la familia de Rocío Carrasco nos llamó cuando pasó todo y nos ofreció su ayuda". "Yo siempre he confiado en la justicia y en el karma existe. La verdad solo tiene un camino", afirmaba la sevillana en la entrevista, en la que también aseguraba que "estamos más tranquilos". "Me da pena ya sobre todo por los niños, porque es más de lo mismo, que ellos se enteran de todo, el niño y Rocío dicen: '¿otra más?'", declaraba Moreno.

4 "Rocío está perjudicando la vida de mi familia"

Olga Moreno junto a Jorge Javier en su primera entrevista en 'Sábado deluxe'

En noviembre de 2019, Olga Moreno dio el salto a la televisión en solitario, cuando su marido aún permanecía en la casa de 'GH VIP 7'. La sevillana era recibida por un animado Jorge Javier Vázquez, que trataba de hacer su debut lo más sencillo posible, ante una entrevista en la que Moreno volvió a hablar de Rocío Carrasco. "En mi casa nunca se ha hablado mal de ella, todo lo contrario. Hemos tapado mucho y yo he tapado muchísimo. Lo que tiene que hacer es luchar por el cariño de sus hijos", defendía la invitada, en la llamada previa que suelen mantener con el equipo del programa antes de acudir al programa, donde aseguró que "estoy más en este plató por Rocío Flores que por mi marido".

"Me encantaría que Rocío Carrasco llamara a sus hijos. Ellos esperan su llamada. No entiendo a Rocío, no entiendo lo que se le puede pasar por la cabeza", manifestaba Moreno, tras lo cual se mostró comprensiva acerca del hecho de que "no te hables con tu exmarido, pero que tú no te hables con tus niños, nunca lo entenderé". "Podría haber hecho las cosas más fáciles. Me ha interpuesto dos demandas. No sé ni por qué me ha demandado. No me lo he leído", declaraba Moreno, en referencia a las querellas que Rocío habría interpuesto en su contra por entonces. "Ella no puede ser feliz, desde mi punto de vista. Yo soy feliz", opinaba también la invitada, sobre la exmujer de Antonio David, en un encuentro en el que volvió a manifestar su devoción por el segundo hijo de su marido.

Olga Moreno llegó incluso a desvelar que "Rocío Flores me ha preguntado si su madre no la quiere", además de que denunció que "Rocío Carrasco está perjudicando mi vida y la de mi familia". Asimismo, también manifestó su desconcierto ante el hecho de que la hija de Rocío Jurado "siga su batalla legal contra Antonio David" e incluso afirmó que "no ha pagado nada de la pensión de sus hijos", desde que ambos hermanos se trasladaron a vivir con su padre. Unas declaraciones que Moreno lanzó en su debut televisivo apenas unos días antes de intervenir en 'GH VIP 7' para dar ánimos a su marido desde el plató del reality, lo que despertó la aparente alarma de Flores, a quien no tardó en tranquilizar.

5 "¿Crees que ha hablado bien de Antonio David?"

Olga Moreno y Antonio David en su entrevista conjunta en 'Sábado deluxe'

A principios de febrero de 2020, Moreno regresó a 'Sábado deluxe', esta vez, acompañada por su marido, y apenas unos días después de que la sevillana ganara una de las demandas que le había interpuesto Rocío Carrasco. Una visita que llegaba enmarcada por un inesperado rumor en torno a la madrileña, que Lydia Lozano se empeñó en defender: que ella y su hija, Rocío Flores, por fin habían hablado. A pesar de que tanto la joven Flores como la otra parte, incluso Antonio David, negaron que hubiera ocurrido tal cosa (y se demostró después que Lydia había sido engañada), la colaboradora de 'Sálvame' se mantuvo en sus trece, animando así el encuentro con la pareja.

Además, su entrevista llegaba apenas dos días después de que Rocío Carrasco, en la rueda de prensa de la obra de teatro sobre Rocío Jurado, lanzara unas declaraciones que, dado que la docuserie conllevó un año en preparación, podrían implicar que la madrileña ya tenía entonces intención de pronunciarse públicamente. "El hecho de que yo no haya hablado nunca, no significa que el calla, otorga. El que calla, está callado porque, en un determinado momento, así lo ha considerado. Pero eso dura lo mismo que dura que decida hablar", manifestaba la madrileña, en unas imágenes que emitió el programa. "Rocío está dispuesta", declaraba Moreno, haciendo referencia a la predisposición de Flores a reconciliarse con su madre, a pesar del supuesto dolor que el comentario de Carrasco sobre su participación en 'Supervivientes' le habría causado. "¿Lo echan en Netflix?", planteaba la madrileña, cuando los periodistas le preguntaron si vería el reality de Telecinco.

Sobre la llamada entre madre e hija que nunca existió, Moreno manifestó que "no dudo en absoluto" de la negación que la joven Flores había manifestado al respecto. "Y si fuera verdad, me encantaría. Al padre le encantaría también. ¿Qué hay de malo en que digamos que han hablado? No se va a hablar de la conversación. Pero si no ha existido, ¿por qué tenemos que decir que ha existido?", añadía Moreno, en una entrevista que giró, en gran parte, sobre Antonio David. "Imagina que Rocío Carrasco supuestamente habla mal de Antonio David en esa conversación. ¿Aun así, lo celebraríais?", planteaba Patiño a la invitada. "¿Tú crees que alguna vez ha hablado bien de Antonio David?", cuestionaba entonces Moreno, quien añadía que "se ha dicho que la niña no podía soportar que hablara mal de su padre".

6 "No hables mal de la otra persona"

Olga Moreno habla de su pareja, de Rocío Carrasco y de su familia en 'Supervivientes'

Ya a mediados de marzo de 2021, Olga Moreno se convirtió en la quinta concursante confirmada de 'Supervivientes 2021'. Una noticia que se daba a conocer unas horas antes de que Telecinco lanzara el enorme bombazo sobre Rocío Carrasco, con la emisión del primer tráiler de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', lo que situaba a la sevillana en el centro de todas las miradas ante su inminente participación en el reality de supervivencia. Con su entorno rodeado de periodistas prácticamente a todas horas, Moreno llegaba al programa con dudas, dado el revuelo que había generado la docuserie de Carrasco y sus duras acusaciones contra su expareja.

En el vídeo de presentación, la sevillana hizo referencia al conflicto familiar y habló del papel de los hijos de Antonio David y Rocío. "Se hacen querer, intentamos mantenerlos al margen", confesaba la sevillana, para después asegurar que "nunca les hemos ocultado nada" sobre la "lucha" entre Flores y Carrasco. Además, durante la preconvivencia, Moreno también compartió algunas confidencias sobre el tema con su compañera Lara Sajén. "Me ha faltado parirlos", comentaba Moreno, al hablar de su relación con los hijos de su marido, con los que había estado "desde chiquititos". "Yo les decía: 'yo soy Oa', porque me llaman así", relató Moreno, tras lo cual confesó que les había insistido en que "'mamá', es tu madre".

"En mi casa no habrá escuchado Rocío o David una mala palabra", afirmaba Olga, una vez más, tras lo cual lanzó un mensaje a Carrasco. "Aunque no puedas, de verdad, no hables mal de la otra persona. Porque eso es mierda que se tragan ellos", declaró la concursante, para después lanzar una defensa sobre su pareja, ante las acusaciones de Rocío. "Llevo veintiún años con él. ¿Sabré yo cómo es mi marido? Es que él no es así", aseguró Moreno, antes de protestar por el hecho de "que siempre haya que seguir luchando... ¿esto no se acaba nunca? Lo único que queremos es estar tranquilos, que esos niños sigan igual de felices y que no les toquen más", dadas las continuas demandas de Carrasco.

Asimismo, la sevillana compartió su "impotencia y rabia y decir: 'coño, si yo lo he vivido todo'" e incluso se quejó del hecho de "tener que estar callados". Unas declaraciones a las que Moreno sumó alguna más durante una conversación con Marta López. "Es muy fácil: tienes su número de teléfono, que llame y se siente. Con los dos. Tiene que arreglarlo y poner solución, eso es inhumano", lanzó Olga, haciendo referencia a Rocío Carrasco, a quien instó a "cambiar el chip, lo que esté pasando en su vida y preocuparse solo por esos dos niños", antes de señalar que "son tuyos, no míos".