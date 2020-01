Rosario Dawson quiere ser la Ahsoka Tano de 'The Mandalorian'

El universo de "Star Wars" está plagado de personajes apasionantes que no han brotado necesariamente de las trilogías cinematográficas. Entre ellos, Ahsoka Tano se ha consolidado como uno de los más queridos entre el público desde su debut en la película animada "Star Wars: The Clone Wars" y su posterior desarrollo en la serie homónima. Más adelante hemos podido verla en 'Rebels' y escucharla brevemente en "El ascenso de Skywalker", pero su devenir entre ambos títulos es todavía uno de los grandes misterios del canon galáctico. Y 'The Mandalorian' podría ser la clave para despejar las dudas sobre su paradero.

Tras causar sensación con su primera temporada en Disney+, la primera serie de acción real de la franquicia ha dedicado varios guiños a personajes y elementos ya conocidos, con muchos misterios que desentrañar en su ya confirmada segunda temporada. Por el momento, el showrunner Jon Favreau no ha desvelado nada acerca de las tramas en las que se sumergirán el mandaloriano protagonista y Baby Yoda, pero un fan se ha adelantado con la proposición de que Rosario Dawson ('Daredevil') dé vida a Ahsoka, la renegada Padawan de Anakin Skywalker, a la cual ha respondido la propia actriz con un entusiasta "¡Decídselo!".

Como indica el usuario de Twitter que traza la comparativa entre la actriz y el personaje, en la época en la que está ambientada 'The Mandalorian' -alrededor de cinco años después de "El retorno del Jedi"-, Ahsoka rondaría los cuarenta años, por lo que Dawson encajaría a la perfección en términos temporales. Sin embargo, la gran duda es qué sucedió con la poderosa togruta tras el desenlace de la cuarta temporada de 'Rebels', aunque un tuit de Dave Filoni, uno de los progenitores del personaje, parecía indicar que Ahsoka todavía tiene mucho que contar.

Una campaña que viene de lejos

El interés de Dawson por adentrarse en el universo galáctico a través de Tano no es ninguna novedad, ya que a lo largo de 2017 se postuló en repetidas ocasiones como la candidata ideal para que el personaje diera el salto a la acción real. No obstante, tendremos que esperar a que Lucasfilm desvele sus planes de futuro con respecto a la saga creada por George Lucas, que en pocos meses ha vivido el final de la saga Skywalker en el cine y el surgimiento de una nueva esperanza: su división televisiva.