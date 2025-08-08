Disney+ cancela 'Pesadillas' tras dos temporadas

Serie relacionada
Pesadillas
2023 - Act
Estados Unidos 1 temporada 10 capítulos
AventuraComediaFantasía
Popularidad: #3.430 de 3.631
- 1
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Sin embargo, ese plan de futuro se ha truncado tras el lanzamiento de dos temporadas. Según adelanta Variety, Disney+ ha decidido cancelar 'Pesadillas', que contará con una tercera tanda... al menos en el servicio de The Walt Disney Company. Por lo que apunta el citado medio, el plan de la productora de la serie, Sony Pictures Television, pasa por encontrar otro hogar para poder seguir adelante, aunque en estos momentos también se estarían valorando "diferentes direcciones creativas" para la saga inspirada en la amplísima obra literaria de R.L. Stine.
Jayden Bartels en la segunda temporada de 'Pesadillas'
La primera temporada de 'Pesadillas' vio la luz el 13 de octubre de 2023 como un esfuerzo conjunto entre Disney+ y Hulu, la plataforma que sustituirá a Star a nivel internacional como pestaña adulta a partir del próximo otoño. A cargo del desarrollo de la ficción estuvieron Rob Letterman, que ya se había encargado de dirigir la primera de las películas protagonizadas por Jack Black, y Nicholas Stoller, que se ha labrado una reputación en el mundo de la comedia con proyectos como 'Malditos vecinos' o 'Platónico'.
Por su parte, Hilary Winston ha supervisado el día a día de la serie al ejercer de showrunner de la primera y la segunda temporada, que fue encargada oficialmente en febrero de 2024 con una extensión de ocho episodios, es decir, dos menos que su predecesora. La continuación, subtitulada 'La desaparición', mantuvo el espíritu de la entrega inicial, pero cambió de reparto y trama para plasmar una historia diferente con estrellas como David Schwimmer y Ana Ortiz.
David Schwimmer y Ana Ortiz en 'Pesadillas: La desaparición'
Hay dos sin tres
Pese a contar con el reconocido actor de 'Friends' al frente del elenco y tener como base una de las sagas literarias más vendidas de la historia, la segunda temporada de 'Pesadillas', estrenada de golpe el 10 de enero de 2025, no ha sido capaz de amasar el rendimiento suficiente como para convencer a Disney+ de su continuidad. Aun así, siempre podremos recurrir a las novelas, que a día de hoy se siguen publicando tras haber alcanzado una popularidad masiva en los años noventa.