Disney+ cancela 'Pesadillas' tras dos temporadas

Por Alejandro Rodera |

Disney+ ha cancelado una de sus series originales. Mientras otros proyectos propios como ' Pesadillas ' o la división televisiva del Universo de Marvel se mantienen en pie,, la antología de acción real que aspiraba a mantener viva la franquicia tras las películas lanzadas en 2015 y 2018.

Sin embargo, ese plan de futuro se ha truncado tras el lanzamiento de dos temporadas. Según adelanta Variety, Disney+ ha decidido cancelar 'Pesadillas', que contará con una tercera tanda... al menos en el servicio de The Walt Disney Company. Por lo que apunta el citado medio, el plan de la productora de la serie, Sony Pictures Television, pasa por encontrar otro hogar para poder seguir adelante, aunque en estos momentos también se estarían valorando "diferentes direcciones creativas" para la saga inspirada en la amplísima obra literaria de R.L. Stine.

Jayden Bartels en la segunda temporada de 'Pesadillas'

La primera temporada de 'Pesadillas' vio la luz el 13 de octubre de 2023 como un esfuerzo conjunto entre Disney+ y Hulu, la plataforma que sustituirá a Star a nivel internacional como pestaña adulta a partir del próximo otoño. A cargo del desarrollo de la ficción estuvieron Rob Letterman, que ya se había encargado de dirigir la primera de las películas protagonizadas por Jack Black, y Nicholas Stoller, que se ha labrado una reputación en el mundo de la comedia con proyectos como 'Malditos vecinos' o 'Platónico'.

Por su parte, Hilary Winston ha supervisado el día a día de la serie al ejercer de showrunner de la primera y la segunda temporada, que fue encargada oficialmente en febrero de 2024 con una extensión de ocho episodios, es decir, dos menos que su predecesora. La continuación, subtitulada 'La desaparición', mantuvo el espíritu de la entrega inicial, pero cambió de reparto y trama para plasmar una historia diferente con estrellas como David Schwimmer y Ana Ortiz.

David Schwimmer y Ana Ortiz en 'Pesadillas: La desaparición'

Hay dos sin tres

Pese a contar con el reconocido actor de 'Friends' al frente del elenco y tener como base una de las sagas literarias más vendidas de la historia, la segunda temporada de 'Pesadillas', estrenada de golpe el 10 de enero de 2025, no ha sido capaz de amasar el rendimiento suficiente como para convencer a Disney+ de su continuidad. Aun así, siempre podremos recurrir a las novelas, que a día de hoy se siguen publicando tras haber alcanzado una popularidad masiva en los años noventa.