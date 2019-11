Disney+ indigna a los fans de 'Los Simpson' con un controvertido cambio

El 12 de noviembre, Disney se subió oficialmente al carro de las plataformas de vídeo bajo demanda con el inicio del servicio Disney+. Aunque no tiene previsto llegar a España hasta el 31 de marzo del 2020, empiezan a llegar las primeras opiniones de aquellos que ya tienen acceso. Y en Estados Unidos se escuchan quejas por el cambio de formato de imagen que Disney ha usado en los capítulos antiguos de 'Los Simpson'.

Los capítulos de la serie previos al HD usaban una proporción de imagen de 4:3, frente al panorámico 16:9 actual, que se comenzó a aplicar durante la emisión de la temporada 20. En su adaptación de esos capítulos para Disney+ no solo han mejorado el color y la calidad de la imagen, sino que han cambiado el ratio de 4:3 a 16:9. Esta modificación hace que se pierda parte de la imagen tanto por la parte superior como inferior y que el resto se vea alargado.

Esto ha hecho que los fans comparen las imágenes de la plataforma con las originales, demostrando que el cambio hace que se pierda información necesaria para que los chistes tengan sentido. Como resumía un twittero: "Todos los episodios clásicos de 'Los Simpson' en Disney+ están en formato panorámico. Esto significa que te pierdes muchos de los chistes visuales, como que Duff, Duff Lite y Duff Dry vienen de la misma tubería".

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl