Disney+ prepara una serie de "La búsqueda" y da luz verde a 'Just Beyond', basada en la obra de R.L. Stine

El catálogo de Disney+ no crece al mismo ritmo que el de sus competidores, pero poco a poco vamos conociendo más producciones originales a las que podremos acceder en el futuro. Una vez anunciados y estrenados proyectos de sus franquicias más populares, ahora llega el turno de otras propiedades intelectuales consolidadas entre el público, que tendrán la oportunidad de alcanzar un nuevo público.

Nicholas Cage en "La búsqueda: El diario secreto"

En primer lugar, ha sido confirmado que la plataforma de streaming está trabajando en una serie de "La búsqueda", la popular saga cinematográfica en la que Nicholas Cage caza tesoros por Estados Unidos. Sin embargo, como ha desvelado el productor de las películas originales y de este inédito proyecto, Jerry Bruckheimer, a Collider, cabe esperar cambios en esta nueva versión: "Cuenta con un reparto mucho más joven. Es el mismo concepto pero con un elenco joven."

Además, el prestigioso productor también ha ratificado que el desarrollo de la tercera película de la franquicia sigue en marcha, aunque el de la serie estaría más avanzado: "La película está siendo escrita en este momento. La serie está en proceso. Tenemos acabado el guion del piloto y la hoja de ruta de los siguientes episodios." Por el momento, se desconoce si Cage retomará su papel de Benjamin Franklin Gates, por lo que habrá que esperar para descubrir más información acerca de esta reinvención de "La búsqueda".

Pesadillas televisivas

El otro proyecto relativo a Disney+ anunciado recientemente es la adaptación de la saga de novelas gráficas "Just Beyond", firmada por R.L. Stine ("Pesadillas"). En este caso, la plataforma de streaming ya ha dado luz verde a la ficción, confiando en Seth Grahame-Smith ("Orgullo y prejuicio y zombis") para liderar el equipo de guion de ocho episodios con los que se espera mantener la mezcla de terror y humor de la obra original. El estreno de 'Just Beyond' está previsto para otoño de 2021.