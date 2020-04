"Star Wars: El ascenso de Skywalker" llega a Disney+ el 4 de mayo

Disney+ se volcará con una de sus franquicias estrella en su jornada más especial. El 4 de mayo se celebra el día de "Star Wars" en todo el mundo, y el servicio de streaming quiere formar parte de esta fiesta global con la incorporación de la última película de la saga a su catálogo. De esta manera, los usuarios de la plataforma podrán acceder a "El ascenso de Skywalker" y sus ocho predecesoras en el mismo espacio, sin necesidad de levantarse del sofá para saltar de una a otra.

Rey y Kylo Ren en "El ascenso de Skywalker"

Por lo tanto, el estreno de "El ascenso de Skywalker" será el plato fuerte del próximo 4 de mayo en la plataforma, dando acceso a sus suscriptores al final de la saga Skywalker, que, a pesar de no haber alcanzado los datos del séptimo y el octavo episodio en taquilla, logró recaudar 1.074 millones de dólares antes de ver frustrada su exhibición por la crisis del coronavirus.

Ese mismo lunes tendrá lugar el estreno del último episodio de 'The Clone Wars', que supondrá el cierre definitivo de la ficción animada tras siete temporadas, y de la docuserie 'Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian', que muestra el proceso de desarrollo de la primera serie de acción real de la franquicia. Además, la interfaz de Disney+ rendirá homenaje al universo creado por George Lucas, celebrando así el día más importante del año para sus fans.

Universo en expansión

La integración de la novena película principal de la saga no será el único evento galáctico que tenga lugar este año. Si la pandemia de coronavirus no altera en exceso los planes de Disney, la segunda temporada de 'The Mandalorian' debería estrenarse en otoño. Aparte de ese estreno, todavía tienen que arrancar los rodajes de las series de Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi, proyectos a los que se ha sumado recientemente una nueva serie desarrollada por Leslye Headland, cocreadora de 'Muñeca rusa'.