Por qué 'The Mandalorian' es la nueva esperanza de la franquicia 'Star Wars'

El mayor villano de la historia reciente de 'Star Wars' no ha sido Kylo Ren, sino la sobreexplotación de la franquicia por parte de Disney. Con cinco películas en cinco años, la saga que otrora fuera un evento excepcional ha sido sometida a la misma producción en cadena que otras propiedades intelectuales de la compañía. Sin embargo, mientras que los superhéroes de Marvel han aprovechado ese sistema para elevar -en sus mejores momentos- el listón de los blockbusters, haciendo de la culminación de su universo, "Vengadores: Endgame", la cinta más taquillera de la historia; las aventuras galácticas en la gran pantalla han decaído en interés y atrevimiento. Afortunadamente, cuando 'Star Wars' parecía sumirse en la oscuridad, los destellos de la armadura de un aguerrido mandaloriano han abierto un sendero de luz.

El protagonista de 'The Mandalorian' encuentra a su compañero de viaje

El estreno de 'The Mandalorian' en noviembre de 2019 suponía todo un hito para Disney, tanto por ser la primera serie de acción real de 'Star Wars' como por ser el título más relevante de lanzamiento de Disney+, la plataforma de streaming que recientemente desembarcaba en España. Por lo tanto, no solo simbolizaba la renovación de su franquicia, sino de la hegemónica empresa que la controla, que se ha propuesto plantar cara a Netflix y el resto de competidores digitales. Esa meta solo se podrá alcanzar tras una carrera de fondo, pero el impulso inicial otorgado por 'The Mandalorian' ha sido un chute muy poderoso.

Las repercusiones de ese éxito no se han hecho esperar, incentivadas por el declive en taquilla de la tercera trilogía de la saga, que ha perdido la mitad de la recaudación entre la primera y la última entrega. En 2015, "El despertar de la fuerza" aprovechó la abrumadora expectación del público para rebasar la barrera de los 2.000 millones de dólares, pero sus secuelas, "Los últimos Jedi" (1.332 millones) y "El ascenso de Skywalker" (1.074 millones) han demostrado una preocupante tendencia descendente. Y con el desastroso precedente "Solo: Una historia de Star Wars", que dejó unas pérdidas de alrededor de 76,9 millones, según las estimaciones de Deadline, el debut en carne y hueso de la franquicia en televisión no podía salir mal. No obstante, en vez de enfrentarse a esa presión jugando sobre seguro, como J.J. Abrams, los responsables de 'The Mandalorian' han reescrito el futuro de un universo que ahora pasa por la pequeña pantalla.

El mandaloriano combate junto a IG-11

Cambio de guardia

En primer lugar, 'The Mandalorian' ha demostrado que no pasa nada por aparcar a la familia Skywalker y explorar otros horizontes. Esa enseñanza la comprendió Rian Johnson con los flashazos iconoclastas de "Los últimos Jedi", pero la tónica general de la última trilogía ha sido demasiado deudora de la original, en detrimento de unos nuevos personajes que no han podido dejar su impronta al verse obligados a caminar sobre las huellas de sus predecesores. En la serie de Disney+ los homenajes se aplican como agradables guiños en vez de como tareas de reciclaje, al mismo tiempo que se mantiene intacto el espíritu aventurero característico de la galaxia nacida en 1977.

Y este paso adelante, por encima de todo, es el fruto de una inversión en talento. A las inquietudes tecnológicas y narrativas de Jon Favreau, creador de la serie, se suma el aporte de Dave Filoni, Taika Waititi, Deborah Chow, Rick Famuyiwa y Bryce Dallas Howard, directores de los ocho episodios que componen la primera temporada. Cada uno de esos realizadores ofrece una experiencia diferente sin renunciar a la cohesión, construyendo una personalidad y un empaque que se contagia a los personajes que gravitan alrededor del enmascarado protagonista encarnado por Pedro Pascal, desde la férrea Cara Dune (Gina Carano) hasta el carismático droide IG-11 (Waititi), pasando por la sensación que más ha trascendido de la ficción: Baby Yoda. Ese minúsculo ser verde es Disney en estado puro, ya que se trata de un pozo sin fondo de merchandising adorable, pero también es una pieza intrínseca de la trama, por lo que la única razón de su existencia no es vender muñecos achuchables. De esta manera, 'The Mandalorian' equilibra las exigencias comerciales inherentes a 'Star Wars' y expande su universo con una apuesta narrativa espectacular, que encaja desde su concentrado y apasionante primer episodio.

Baby Yoda es mucho más que la sensación viral de 'The Mandalorian'

Un precedente resplandeciente

La irresistible armonía de 'The Mandalorian' no solo ha llegado a nuestros oídos. La pionera ficción de Disney+ fue la serie más demandada de 2019 hasta que 'The Witcher' le arrebató el título, como indica Business Insider. Ese éxito instantáneo fue acompañado del arranque del rodaje de la segunda temporada, que ya ha llegado a su fin, de cara a estrenar los nuevos episodios en octubre de este mismo año. Ese ágil proceso de producción, revolucionario a todas luces si tenemos en cuenta la factura de gran producción que exhiben las aventuras del mandaloriano, se debe a la innovadora tecnología implantada por Industrial Light & Magic, conocida como Stagecraft, que permite sustituir los cromas por pantallas inmersivas que muestran los espectaculares ambientes en tiempo real y de manera dinámica.

En definitiva, 'The Mandalorian' combina la odisea espacial, el carisma y los avances formales que siempre han caracterizado a 'Star Wars', adaptando ese genoma al medio televisivo sin perder un ápice de encanto. Evidentemente, la franquicia galáctica seguirá citándonos en las salas de cine, pero en el futuro cercano su buque insignia se encuentra en Disney+. Así lo reconocía recientemente Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, afirmando que la prioridad actual es la televisión, donde veremos próximamente las series de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor. Ahora falta comprobar si el resto de proyectos presumen del atrevimiento de 'The Mandalorian', pero, con esta carta de presentación, 'Star Wars' ha recuperado la potencia hiperespacial que tanto necesitaba.