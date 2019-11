'Hayat: amor sin palabras', la apuesta de Divinity para relevar a Can Yaman y su 'Dolunay'

La apuesta por las series turcas no cesa en Divinity y es que antes de que una producción termine, la cadena temática ya cuenta con nuevas en la recámara. Parece claro que no se puede dejar escapar al público habitual de este tipo de series, por ello está lista para ser lanzada 'Hayat: amor sin palabras', una nueva comedia turca que se estrenará antes de finales de año y que aterriza dispuesta a cubrir el hueco dejado por 'Dolunay'. La serie protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel ha entrado ya en su recta final y ultima por tanto la emisión de su episodio definitivo que cerrará la historia.

Protagonistas de 'Hayat: amor sin palabras'

Y sí, parece que hay sustituta encontrada. Mediaset ha iniciado la campaña de promoción de 'Hayat: amor sin palabras', su nueva comedia romántica turca que se emitirá muy pronto a diario. En el original spot se nos presenta a la protagonista de la historia: Hayat Uzun, intentando ser fichada por Divinity en una oferta de trabajo abierta por la cadena. "Busco trabajo como personal assistant, hablo turco como si hubiera nacido en Estambul. Tengo un horario flexible, me da igual day-time o prime-time. Prometo no enamorarme de mi jefe", escribe el personaje, dando las principales claves de su personalidad, su trabajo y su historia en la serie. Porque sí, esta es una historia de amor de una joven humilde que terminará enamorada de quien no debería.

Hande Erçel y Burak Deniz son los protagonistas de la ficción. Ella se pone en la piel de Hayat Uzun, la hija de un humilde pescador que debe encontrar empleo en Estambul si no quiere regresar con su familia en el campo. Sabe que es su última oportunidad y por ello terminará entrando en una multinacional textil como asistente personal de Murat Sarsilmaz, el hijo del dueño de la empresa y heredero de toda su fortuna. Lo que poco esperaba es que además de cambiar su vida profesional iba a transformarse su trayectoria amorosa y es que ambos terminan perdidamente enamorados. Este es el hilo central de esta telenovela en la que veremos un triángulo amoroso, un amor prohibido y muchos problemas por conseguir la felicidad. ¿La alcanzarán?

Can Yaman visita España

Paralelamente al lanzamiento de 'Hayat' y a la emisión de los último episodios de 'Dolunay' en la franja de tarde de Divinity, el grupo de comunicación ha preparado un nuevo evento relacionado con sus ficciones turcas: la estrella Can Yaman visitará nuestro país. Se ha conseguido que el actor que a día de hoy es conocido en todo el mundo aterrice en Madrid para participar en 'Volverte a ver', el espacio que Carlos Sobera conduce en el prime time de los viernes en Telecinco. El 26 de noviembre se grabará una entrega muy especial en la que el turco sorprenderá a unos fans y conocerá además a diez usuarios de Mitele Plus que hayan participado en el sorteo organizado por el grupo de comunicación.