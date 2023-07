Por Paloma Alves Archilla |

Eurovisión siempre ha sido una de las fechas clave del calendario televisivo español. Con más o menos adeptos y con mejores o peores resultados, lo cierto es que el festival ha logrado año tras año imponerse en la agenda de actualidad de los medios de comunicación, pues el que más o el que menos ha soñado con ser testigo de la victoria española en el certamen. Sin embargo, ya son más de cinco las décadas que han pasado desde que nuestro país ganara por última vez el festival (lo hacía la icónica Salomé con su 'Vivo cantando') y, aunque como decimos, ya va tocando disfrutar de un nuevo triunfo, lo cierto es que si hay un hito que han logrado todos los representantes españoles a lo largo de los casi 70 años de historia de Eurovisión es que, entre todos ellos, han conseguido que España ocupe todos y cada uno de los puestos de la clasificación.

1. La, La, La, Massiel

Otro detalle que no podemos dejar escapar es que, en varias ocasiones, a pesar de no habernos alzado con la victoriafuera de nuestras fronteras, ya fuera por la calidad de la canción, por su ritmo pegadizo o bien por lo surrealista de la propuesta. Así, en lo que nos preparamos para una nueva candidatura con la que poder ganarnos el favor de Europa,, repasamos

Es sin duda el gran nombre de España en Eurovisión. Massiel se alzaba con la victoria allá por 1968, apenas siete años después del debut de nuestro país en el certamen. Lo hacía con el mítico 'La, la la', después de que Televisión Española negara a Joan Manuel Serrat la posibilidad de cantar en catalán. Así, era Massiel quien hacía las maletas rumbo a Londres para subirse al escenario del mítico Royal Albert Hall.

En un disputado duelo con el representante británico, Cliff Richard, la representante española conseguía 29 puntos, apenas uno por encima de Richard, y se proclamaba vencedora de entre los 17 países que se presentaron al certamen aquel año.

Sin embargo, este no ha sido el único primer puesto de España en el Festival de Eurovisión. Y es que, solo un año más tarde, en 1969, nos volvíamos a proclamar vencedores del certamen, y esta vez lo hacíamos en casa. Tras la victoria de Massiel, la edición de 1969 se celebró en el Teatro Real de Madrid y, bajo la conducción de Laura Valenzuela, volvíamos a subirnos al podio, aunque esta vez rodeados de polémica.

Y es que, aquel año el 'Vivo cantando' de Salomé no fue la única canción que escaló al primer puesto, sino que hasta tres canciones más se colocaron en la primera posición al obtener todas ellas 18 puntos. No obstante, como la organización del concurso no tenía ninguna normativa en lo que a empates se refería, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido fueron proclamados oficialmente vencedores y el año siguiente la responsabilidad de organizar el festival recayó en Países Bajos.

2.'Eres tú' - Mocedades

El mítico 'Eres tú' de Mocedades puede que haya sido el segundo puesto más viral de España en Eurovisión, al menos en lo que a éxito internacional se refiere. Y es que, aquel 1973 el grupo se subía al escenario del Teatro Municipal de Luxemburgo para interpretar una de las canciones más conocidas de toda su trayectoria, resultando en un segundo puesto, de entre los 17 países que participaban. Sin embargo, el éxito de 'Eres tú' no se redujo solo a la medalla de plata en el certamen, sino que precisamente con semejante escaparate el sencillo alcanzó las listas de éxitos estadounidenses, además de hacerse numerosas versiones en idiomas como sueco, italiano, inglés o francés, entre otros.

A pesar de que 'Eres tú' probablemente haya sido el segundo puesto más popular de España en el certamen; lo cierto es que no ha sido el único. Dos años antes, Karina alcanzaba la misma posición en la edición celebrada en Dublín y en 1979 Betty Missiego volvía a hacerse con la medalla de plata, gracias a 'Su canción', el sencillo con el que España viajó hasta Jerusalén. En esta ocasión, recibíamos 116 puntos, solo uno por encima de Israel, pero el hecho de que nosotros le diéramos los diez puntos al país anfitrión provocó la victoria de estos y nuestro segundo puesto.

Más recientemente, en 1995, Anabel Conde volvía a regalar un segundo puesto a nuestro país gracias a 'Vuelve conmigo'. Con ella consiguió 119 puntos, solo 29 puntos por debajo de Noruega, el país vencedor de aquella 40ª edición.

3. 'SloMo', Chanel Terrero

Chanel Terrero consiguió, gracias a su 'SloMo' en 2022, el mejor puesto para España en el Festival de Eurovisión de las últ De hecho, hubo un momento en el que llegamos a soñar con que la victoria era posible, pero finalmente tuvimos que conformarnos con la tercera posición, por detrás de Ucrania y Reino Unido. Recordemos que 2022 fue el año de la invasión del territorio ucraniano por parte de Rusia, lo que en muchos ámbitos desató una fortísima oleada de solidaridad con el pueblo ucraniano que, para muchos encontró en los votos de Eurovisión una vía para hacerlo.

De este modo, mientras que Ucrania obtenía 631 puntos, España se quedaba solo siete puntos por debajo de Sam Ryder, el representante británico, con 459 puntos. De hecho, nuestro país fue el segundo que más votos atesoró en el televoto, aunque eso fuera insuficiente para alzarnos con la victoria. No obstante, a partir de esa noche y de la espectacular actuación de Chanel y su equipo de baile sobre el escenario del Pala Alpitour de Turín, 'SloMo' se convirtió en un éxito internacional que logró convertirse en historia del festival e inspiración para posteriores actuaciones.

Ahora bien, a pesar de ser el tercer puesto más viral de los últimos años, debemos recordar que no ha sido el único del paso español por el certamen. Y es que, en 1984, el grupo Bravo se presentaba al Festival que aquel año se celebraba en Luxemburgo con 'Lady, lady', el sencillo que conquistó el corazón de Europa. Obtuvo 106 puntos, solo 39 menos que el vencedor de aquel año, Suecia, pero lo cierto es que tras el certamen gozó de cierto éxito en Latinoamérica y algunas zonas de Europa.

4. 'Bailar Pegados', Sergio Dalma

Era 1991 cuando Sergio Dalma aterrizaba en Roma para ganarse el favor de Europa con su tema, 'Bailar pegados'. Solo por detrás de Suecia, Francia e Israel, aquel año nuestro país obtuvo 119 puntos, gracias a que casi todos los países votaron al catalán. De hecho, la diferencia con el tercero apenas fue de 20 puntos. Así, 'Bailar pegados' se convirtió en un histórico del Festival y de la música en español, reportando grandes éxitos a Sergio Dalma a nivel internacional.

Sin embargo, a pesar de que el de Dalma puede que sea nuestro cuarto puesto más recordado, no podemos olvidar que años atrás, en 1970, Julio Iglesias también lo hacía gracias a la canción 'Gwendolyne'. Ese año el certamen se celebraba en Ámsterdam y, con 8 puntos, el que luego se convertiría en uno de los cantantes con más renombre de la canción española, lograba subir hasta la cuarta posición'. Lo hacía por detrás de Irlanda, Reino Unido y Alemania occidental.

5. 'Bandido', Azúcar Moreno

Encarna Salazar y Toñi Salazar pusieron rumbo a Zagreb en 1990 para intentar hacerse con una nueva victoria para España. No pudo ser, pero además de un buen puesto gracias a 'Bandido' lo que dejaron las dos hermanas fue una actuación para la historia. ¿El motivo? Un fallo técnico les obligó a empezar de nuevo, con lo que aquello suponía en términos de nervios y tensión, si además le sumamos que eran las primeras en hacerlo. A pesar de todo ello, las Azúcar Moreno obtuvieron 96 puntos y un quinto puesto que dejó muy buen sabor de boca en la delegación española.

En 2022 se presentaron al Benidorm Fest para intentar volver a representar a nuestro país en Eurovisión con su canción 'Postureo', aunque como ya hemos contado fue Chanel la vencedora de la preselección y la que finalmente ponía rumbo a Italia.

6. 'Dile que la quiero', David Civera

David Civera fue con esta canción a la 46ª edición del festival que en el 2001 se celebró en Copenhague y gracias a esa actuación consiguió 76 puntos y un sexto puesto que abrirían la veda a una etapa en la que las representaciones españolas siempre estuvieron en el Top 10 y que todavía duró algunos años.

No obstante, a pesar de la novedad que suponía esa sexta posición, cabe recordar que décadas antes, el paso de nuestro país por el certamen estuvo plagado de otros sextos puestos igual de populares. Para el primero de todos ellos tenemos que echar la vista atrás a 1967, cuando Raphael se presentaba por segunda vez y de manera consecutiva al festival. Esta vez lo hacía con la canción 'Hablemos de amor', con la que conseguía nueve puntos.

En 1989 Nina era la seleccionada para representarnos y en Lausana lograba el segundo sexto puesto de nuestra historia, gracias a su canción 'Nacida para amar' y sus 88 puntos. El último sexto puesto hasta la fecha, y dejando a un lado el de David Civera, ha sido el de Marcos Llunas, logrado en la edición de 1997 que tuvo lugar en Dublín y cuya actuación le valió 96 puntos.

7. 'Europe's living a celebration', Rosa López

Quizás, de entre los séptimos puestos españoles en el Festival, el de Rosa López, acompañada de algunos compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo' sea uno de los más recordados por lo que supuso para toda una nueva generación de seguidores del formato y porque la canción se convirtió en una de las más pegadizas del momento.

Fue en 2002 cuando la ganadora del concurso se subió al escenario del Saku Suurhall Arena de Tallín, acompañada de David Bisbal, Chenoa, Gisela, y David Bustamante y Geno Machado para dar a España un séptimo puesto que supo a victoria. La representación española obtuvo 81 puntos, mientras que la ganadora de aquel año, Letonia, se hizo con 176.

Ahora bien, si hay otro mítico séptimo puesto de nuestro país en el certamen es el de Raphael. Era la primera vez que se presentaba al Festival de Eurovisión, y lo hacía en 1966 viajando hasta Luxemburgo para interpretar la canción 'Yo soy aquel'. Con ella conseguiría 9 puntos, que se traducirían en un séptimo puesto de entre los 18 países que aquel año concurrieron en el certamen. Una puntuación alejada del vencedor, Austria, que lograba hacerse con 31, pero que reportó al cantante grandes beneficios, pues ese mismo año publicó una versión de la canción en francés, además de ser uno de los temas más conocidos de Raphael dentro y fuera de nuestras fronteras.

8. 'Dime', Beth

Es una de las grandes canciones en la historia del Festival y, no cabe duda, de que una de las más populares entre los seguidores del Festival. Con 'Dime', Beth y el resto de la delegación española llegaron en el 2003 a Riga (Letonia) para representar a nuestro país, a pesar de que, como ella ha contado en numerosas ocasiones, no se sentía muy cómoda con la canción y siempre manifestó que no se ajustaba realmente a su estilo.

A pesar de ello, su actuación es también una de las más aclamadas por los seguidores internacionales del concurso y aquello valió a la española un octavo puesto, que ya se ha convertido en uno de los mejores que hemos tenido en los últimos años. Obtuvo 81 puntos, por detrás de países como Suecia, Polonia, Noruega o Turquía, país que aquel año se proclamó vencedor con la cantante Sertab Erener.

9. 'Canta y sé feliz', Peret

Era 1974 cuando Peret se alzaba con el noveno puesto en el Festival de Eurovisión gracias a la rumba, 'Canta y sé feliz'. Pero su triunfo no solo se redujo a lograr estar dentro de los primeros diez clasificados de la edición de ese año, sino que en España no dejó de cosechar éxito tras éxito tras convertirse en la canción del verano de ese mismo año.

Un dato curioso del paso de Peret por el festival de Eurovisión es que ese año fue el de la victoria de Abba con 'Waterloo' y que, además, en esa misma edición participó también la inolvidable Olivia Newton-John, que lo hacía representando a Reino Unido antes de hacerse mundialmente famosa con "Grease" y "Xanadu".

En la trayectoria de nuestro país en el festival ha habido otros novenos puestos. Entre ellos, el de la primera participación de España en la historia del festival y que llegó de la mano de Conchita Bautista y su 'Estando conmigo'; el de 'Enséñame a cantar', interpretada por Micky en la edición de 1977 celebrada en Londres y que le dio 52 puntos; y el de 'Bailemos un vals' que defendió José Vélez solo un año después que Micky. En esta ocasión lo hizo en París y la recompensa fueron 65 puntos.

10. 'Dancing in the rain', Ruth Lorenzo

A excepción de Chanel en el 2022 y hasta que llegó ese momento, Ruth Lorenzo ostentó durante casi una década el reconocimiento de haber dado a España la mejor posición en Eurovisión. Fue en 2014 cuando se subió al escenario de del antiguo astillero B&W Hallerne de Copenhague con una espectacular propuesta presentada bajo el nombre de 'Dancing in the rain'.

Con una gran puesta en escena y una espectacular interpretación vocal, Ruth Lorenzo recurrió a la lluvia para sorprender a la audiencia. Aquel año terminó empatada con el representante de Dinamarca, Basim, pero atendiendo al criterio de la organización de deshacer el empate a favor del representante que hubiera recibido votos de un mayor número de países, Basim quedó en el noveno puesto y la representante española en el décimo.

Un décimo puesto lo logró también otra gran artista del panorama nacional y solo dos años antes que Ruth Lorenzo. Era 2012 y a cargo de la representación española llegaba a Bakú Pastora Soler y su 'Quédate conmigo'. La andaluza terminaba en la décima posición con 97 puntos, frente a los 372 que consiguió Loreen tras proclamarse ganadora por primera vez del certamen con su tema 'Euphoria'. Ese mismo año también acudió a Azerbaiyán la italiana Nina Zilli que quedó justo por encima de Pastora Soler.

Otros décimos puestos de la trayectoria de España en el festival han sido el de Jaime Morey y su 'Amanece' en 1972; el de Cadillac con 'Valentino' en 1986, el de Ramón del Castillo y su 'Para llenarme de ti' o el de 'Tu volverás', interpretado por Sergio y Estíbaliz en 1975.

11. 'La chica que yo quiero (Made in Spain)', La Década Prodigiosa

El primer undécimo puesto en la historia de España en el festival de Eurovisión fue el logrado por el grupo La Década Prodigiosa en 1988. La banda fue seleccionada para acudir a Dublín a participar en la 33ª edición del concurso y en ella escaló hasta la 11ª posición, de entre los 21 países que participaron ese año, el mismo que ganó Céline Dion con la canción 'Ne partez pas sanas moi' en representación de Suiza.

No sería hasta cinco años después cuando volveríamos a repetir posición. La responsable de ello fue Eva Santamaría que, tras subirse al escenario en la pequeña ciudad irlandesa de Millstreet, lograba 58 puntos con su canción, 'Hombres'.

12. 'Algo prodigioso', José Guardiola

Tenemos que remontarnos a 1963 para encontrar un duodécimo puesto de España en el Festival de Eurovisión. Y es que, aquel año el responsable de esta posición fue José Guardiola, que aterrizó en Londres para representar a nuestro país con la canción 'Algo prodigioso'. Cierto es que obtuvo solo dos puntos y que aquel año participaban solo dieciséis países. A pesar de ello, no fue la candidatura menos votada, aunque eso sí alejada de la ganadora, Dinamarca, que con Grethe y Jorgen Ingmann obtuvieron 42 puntos.