Dónde ver las series favoritas a los Premios Emmy 2025: 'Separación', 'The Studio'...

La carrera hacia la 77ª edición de los Premios Emmy ya está en marcha. Una de las ceremonias más prestigiosas de la televisión estadounidenseen el Peacock Theater de Los Ángeles. En esta edición podrán competir las series y programas, de acuerdo con el calendario de elegibilidad marcado por la Academia de Televisión.

La anterior edición de los premios coronó a tres títulos de gran peso: 'Shogun', 'Hacks' y 'Mi reno de peluche'. La primera, basada en la novela de James Clavell, arrasó con 18 estatuillas, incluida a la mejor serie de drama. 'Hacks' dio una sorpresa imponiéndose ante 'The Bear' como mejor comedia del año, y 'Mi reno de peluche' fue galardonada como mejor miniserie. Este año las predicciones de las series que podrían ser galardonadas presenta varios regresos esperados y nuevas apuestas, y para que no te pierdas nada indicamos dónde puedes ver cada una de las candidatas en España.

Adam Scott y Britt Lower en 'Separación'

Mejor serie de drama

En el apartado de predicciones de mejor serie dramática, el listado de las favoritas para las principales cabeceras estadounidenses combina regresos de series ya consolidadas y grandes apuestas de estreno. Desde ciencia ficción distópica hasta dramas políticos o thrillers psicológicos, la contienda por el Emmy a mejor drama se perfila como una de las más reñidas y diversas.

Apple TV+ apostó fuerte por la segunda temporada de 'Separación', que retoma la historia de Mark Scout y sus compañeros de trabajo atrapados en una realidad dividida entre las oficinas de Lumon y sus vidas privadas. Le acompañan títulos como 'The Last of Us', 'The White Lotus', 'Andor' o 'El juego del calamar', que han logrado nominaciones con sus anteriores entregas. Otros títulos que figuran entre las aspirantes son 'Palomas negras', 'Slow Horses' o 'La diplomática', junto a la distopía de 'The Handmaid's Tale', que ha culminado con su sexta temporada, y la revelación de 'The Pitt', que ha causado sensación con su retorno al espíritu de las networks.

Ike Barinholtz, Seth Rogen, Kathryn Hahn y Chase Sui Wonders en 'The Studio'

Mejor serie de comedia

La categoría a mejor producción de comedia está cargada de títulos muy distintos entre sí, desde tradicionales sitcoms hasta ficciones que rozan el drama o la comedia más experimental.

En este listado, una de las grandes apuestas es de nuevo de Apple TV+, 'The Studio', una comedia ambientada en un estudio cinematográfico de Hollywood, que lidera casi todas las listas de predicciones. Le sigue 'The Bear', la aclamada serie sobre los desafíos que enfrentan los protagonistas al regentar un restaurante, que buscará recuperar el trono que perdió ante 'Hacks' el año pasado. También regresan con fuerza 'Terapia sin filtro', con su mezcla de terapia psicológica y humor, y 'Colegio Abbott', que sigue siendo una de las más aclamadas por la crítica. Por su parte, la serie de Nathan Fielder 'Los ensayos' apuesta por un formato más arriesgado.

Erin Doherty y Owen Cooper en 'Adolescencia'

Mejor miniserie

La categoría de miniserie o serie limitada podríamos considerarla como el terreno más fértil y abierto a la experimentación, con propuestas cerradas que ofrecen historias ingeniosas y autoconclusivas.

Entre las principales candidatas figura 'Adolescencia', una serie dramática grabada en su totalidad en planos secuencia que trata sobre la fragilidad de la masculinidad juvenil y que, gracias a su llamativa e impactante propuesta, ha recibido numerosos elogios y ha arrasado en Netflix. Además, la plataforma roja ha vuelto a apostar por las antológicas 'Monstruo' y 'Black Mirror', que ha recuperado su tono original centrada en dilemas éticos actuales centrados en la tecnología, tras la entrega anterior, que estaba más centrada en historias de terror. Completan la lista thrillers judiciales como 'Presunto inocente' y dramas como 'Dying for Sex' o 'Disclaimer', la serie escrita y dirigida por Alfonso Cuarón.