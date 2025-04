La productora de 'Adolescencia' ya planea una segunda temporada tras arrasar en Netflix

Por Alejandro Rodera |

Adolescencia ' fue anunciada y lanzada como miniserie. Sin embargo, su extraordinario rendimiento desde su llegada a Netflix, que tuvo lugar el 13 de marzo,. Tan solo dos semanas después de aquel debut, el cocreador y protagonista de la ficción de cuatro episodios, Stephen Graham , abrió de par en par las puertas a esa posibilidad: ". Pero sí, existe la posibilidad de desarrollar otra historia". Y, una vez contrastado su masivo éxito, ya

En una entrevista concedida a Deadline, los copresidentes de la productora Plan B, Dede Gardner y Jeremy Kleiner, han desvelado que están manteniendo conversaciones con el director Philip Barantini acerca de la que sería la "siguiente iteración" del proyecto. Así pues, la compañía regentada por Brad Pitt, que ha estado detrás de otros éxitos como 'Infiltrados', '12 años de esclavitud' o 'The Underground Railroad', tiene entre sus planes expandir el universo de 'Adolescencia', aunque por el momento esa posibilidad se encuentra en un estado larvario.

Ashley Walters y Faye Marsay en 'Adolescencia'

El principal objetivo de los mandatarios de Plan B es "ampliar las miras, mantenerse fieles al ADN y no ser repetitivos" en esa potencial segunda entrega, para la cual buscarían contar una vez más con Graham y su compañero Jack Thorne. "Brad es un gran fan de Stephen", explica Kleiner. De hecho, el reconocido actor, que coincidió con Graham en 'Snatch. Cerdos y diamantes', fue esencial para sacar adelante el proyecto, haciendo aportes creativos y asistiendo a las reuniones para vender el proyecto a las plataformas de streaming.

Por su parte, la socia y esposa de Graham, Hannah Walters, también se mostró optimista en una entrevista previa: "Hay tanto recorrido en la idea del plano secuencia y tanto por explorar si ahondamos de nuevo en la naturaleza humana y miramos en otras direcciones... Pero sí, todo tiene buena pinta... Todos estamos felices". No obstante, Graham trazó una línea roja que no piensa cruzar: "Una precuela de 'Adolescencia', eso seguro que no va a suceder".

Erin Doherty y Owen Cooper en 'Adolescencia'

Impacto global

El éxito incombustible de 'Adolescencia' ha superado una nueva barrera en la última actualización del top global de Netflix. Durante la semana del 31 de marzo al 6 de abril, la (¿mini?)serie ha encabezado por cuarta vez la lista de series de habla inglesa más vistas. En esta ocasión, ha sumado 17,8 millones de visualizaciones, con los cuales ha escalado varias posiciones en el ranking histórico de la plataforma, que mide el rendimiento a lo largo de los 91 primeros días. En menos de un mes, 'Adolescencia' ha alcanzado 114,5 millones de visualizaciones y ya se sitúa en cuarta posición, es decir, por encima de 'Los Bridgerton' o 'Gambito de dama'. Por tanto, tiene a tiro a 'Dahmer' (115,6 millones) y la cuarta temporada de 'Stranger Things' (140,7 millones), dos de los grandes fenómenos de Netflix.