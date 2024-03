Así vivió Terelu Campos el salto de su hermana Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024'

Por Daniel Parra |

La 23ª edición de 'Supervivientes' comenzó el pasado jueves 7 de marzo en Telecinco. Jorge Javier Vázquez volvió a la cadena para ponerse al frente del longevo concurso, que tuvo como una de sus principales atracciones el salto de los participantes desde el helicóptero a las aguas de Honduras para comenzar su aventura en el reality. Uno de los momentos más comentados de la primera gala fue el salto de Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos amenazó desde el inicio con no seguir la clásica mecánica de introducción del programa: "Nunca he tenido tanto miedo en mi vida".

Terelu Campos viendo el salto de Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024'

Sin embargo,. Desde España, su hermana mayor, Terelu Campos , vivió con muchos nervios el salto de Borrego. La exconcursante de ' Bake Off: Famosos al horno ' publicó en su cuenta de Instagram su reacción al momento frente a la televisión:. Campos, además, recriminó a Jorge Javier Vázquez sus bromas, ya que el presentador señaló que el helicóptero se acercaba a tiburones:. En posición de rezo, la colaboradora de ' Mañaneros ' y ' D Corazón ' mandó su ánimo a su hermana antes del salto.

Cuando Borrego, finalmente, se lanzó al agua, Campos no pudo contener su emoción y comenzó a dar saltos de alegría: "¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Qué ovarios tienes!". La presentadora, además, acompañó a la publicación del vídeo con un mensaje hacia su hermana: "No puedo estar más contenta y más orgullosa, porque yo más que nadie sé el gran esfuerzo que has hecho, tu gran superación. Por muchas más semanas superándote".

La primera bronca de 'Supervivientes', antes de empezar

Precisamente, Carmen Borrego ha sido una de las protagonistas de la primera gran bronca de 'Supervivientes 2024', antes siquiera de que comenzara oficialmente el concurso. 'Así es la vida' emitió el pasado jueves 7 de marzo las imágenes de la fuerte discusión entre la tertuliana y Ángel Cristo Jr. en el resort de Honduras. En el vídeo, Borrego señala que la están llamando del geriátrico, haciendo referencia a unas palabras previas del hijo de Bárbara Rey. "Supéralo, Carmen, que la vida es así", le dice Cristo a Borrego

La hija de María Teresa Campos contesta: "Yo tengo todo muy superado, supera tú tu vida, porque yo la mía la tengo superadísima". Tras ello, Borrego se va de la escena entre lágrimas mientras Zayra Gutiérrez y Miri Pérez-Cabrero recriminan el trato de Cristo. "Me han desprestigiado públicamente", se justifica el empresario, mientras que Borrego habla sobre su trato hacia su madre: "A mí no me gusta que ningún hijo hable así de su madre".