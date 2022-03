La segunda edición de 'Drag Race España' se estrena el 27 de marzo de 2022 a las 20:00h en Atresplayer Premium y durante la mañana del 22 de marzo hemos tenido la oportunidad de escuchar la rueda de prensa con Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Emilio Sánchez Zaballos, gerente de vídeo y plataformas onlines de Atresmedia, Steve Kelly, director de 'Drag Race España', Javier Calvo, Javier Ambrossi, Supremme de Luxe y Ana Locking.

"Es una gozada dar la bienvenida de esta segunda temporada. Ha sido la versión internacional mejor valorada por IMDb. La palabra para definir la temporada es "más". Tener a Supremme, a los Javis y a Ana me parece puntero, tener tanta calidad y empatía. El casting es estratosférico, por su diversidad, por su talento y por la originalidad. Va a sorprender", decía Ferreiro, creando unas altas expectativas.

"Estamos muy orgullosos de la primera temporada. 'Drag Race España' es un formato que tiene historias que trascienden, que transmiten valores. Esa cita a las 20:00 en Atresplayer Premium sigue", explicaba Emilio Sánchez, señalando que en esta edición en lugar de 8 programa son 10 programas. Por su parte, Steve Kelly señalaba que en esta segunda edición tienen muchos pluses.

Javier Ambrossi, juez de 'Drag Race España'

"Las 12 reinas tienen mucho talento", empezaba diciendo la presentadora del formato de Atresplayer Premium. "En un programa hicieron una cosa y me levanté y dije: 'No puedo mandar a nadie a su casa'", aseguraba Supremme de Luxe. "La temporada viene muy fuerte, el nivel es altísimo. Nos hemos peleado, hemos llorado, hemos parado la grabación y venían invitados a pasárselo bien y decían: 'No sabía que iba a ser tan drama, tanta intensidad'", indicaba Javier Calvo.

"La primera temporada sentía mucha responsabilidad y, en este caso, ha habido tensión pero he tenido más disfrute", desvelaba Calvo. "Es nuestra labor como jurado ser el jurado que somos. Ha sido un disfrute, yo quiero que me pasen cosas, quiero equivocarme, quiero decir tonterías, quiero ir con lo que me digan las tripas. Apuesto a mi subjetividad, y ahí nos hemos peleado mucho", aseguraba Javier Ambrossi.

"Nos conocemos más y eso enriquece el universo del programa y nos hace coger fuerza como jurado", añadía Supremme de Luxe. "El drag español es muy válido y muy variado", aseguraba también la presentadora. "La localización es lo que enriquece el mundo del drag, con tus propios elementos de tu propia cultura", explicaba también Ana Locking.

"Nos hemos tomado muy en serio el gap entre la primera y la segunda para mejorar. Nos lo hemos tomado con mucha seriedad", decía Ambrossi, asegurando que en esta segunda edición, todos han vivido un cambio interesante respecto a la primera. "El talento de ellas es lo que ha marcado esta temporada", confesaba Calvo. "Exuberancia creativa. Conexión entre todo el equipo. Ellas entendían que el jurado estaba ahí para ayudarles a ser más especiales, para hacerlas lucir más", comentaba Locking.

En pro de la salud mental

Durante la ronda de preguntas de los periodistas, se ha tocado el tema de la salud mental de las concursantes y los presentes en la rueda de prensa han expresado que en el programa siempre se dan críticas constructivas. "Hay que valorar el esfuerzo. Hay que tener cuidado, yo soy muy pro psicólogo siempre", decía la presentadora. "Tienen dos psicólogos que están allí siempre con ellas", decía Calvo. Además, Carmen Ferreiro señalaba que hay una "entrevista previa muy exhaustiva" antes del concurso.

"Vamos a seguir siendo empáticos, cercanos y dando nuestro feedback de manera constructiva", indicaba Ambrossi, siendo la empatía una de las características principales del formato y de los rostros que están al frente del mismo. "Tienes que contar con que 'Drag Race España' se comenta muchísimo y si te das cuenta de que no puedes, hay que pedir ayuda", decía Supremme de Luxe. "Parte del fandom tiene que tener mucha autocrítica, no nos cuidamos entre nosotros. Si sabemos que las opiniones de redes son volubles y cambian muy rápido, ¿por qué no nos callamos antes de hacer daño a nadie?", sentenciaba Ambrossi.

Por último, los directivos presentes en la rueda han respondido también a la pregunta sobre si RuPaul iba a hacer algún tipo de aparición en la segunda edición y estos no han querido decir nada al respecto, al igual que la posibilidad de hacer un 'Drag Race España VS. The World', aunque Carmen Ferreiro ha indicado que con el gran casting y el gran talento que hay en España, podría hacerse.