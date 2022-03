El 27 de marzo, la segunda edición de 'Drag Race España' dio su pistoletazo de salida en Atresplayer Premium. 12 nuevas reinas iniciaron su recorrido para coronarse como la mejor drag del país en un programa lleno de emociones donde Marisa Prisa se convirtió en la primera expulsada.

Marisa Prisa en el primer maxi reto de 'Drag Race España 2'

Para comenzar la competición, las drags se enfrentaron a su primer mini reto que consistía en recrear una sesión de fotos inspirada en "La maja desnuda" de Goya. Con sus particulares interpretaciones sobre el cuadro, la ganadora de esta primera prueba fue Estrella Xtravaganza.

Tras el triunfo de Xtravanganza, las concursantes pusieron rumbo al segundo reto en el que tuvieron que presentar dos looks inspirados en la reina de su ciudad y en símbolos de sus ciudades. En esta ocasión, la ganadora fue Onyx quien deslumbró al jurado con sus alas. Por otra parte, los looks de Marisa Prisa representando un lazo rosa y un vestido blanco con botas rojas en honor a la concha compostelana, le costó uno de los peores puestos del ranking.

Habiendo quedado clasificada en el bottom, se enfrentó al primer lip sync de la temporada contra Samantha Ballentines. Ambas tuvieron que luchar por su permanencia en el programa metiéndose en la piel de Gloria Trevi con "Todos me miran". Finalmente, fue Ballentines quien logró seguir en el concurso.

Expulsión inesperada

"Bajonazo. Has luchado tanto, has trabajado tanto, y estás aquí y te vas, o sea, no me lo creo. Estoy un poco shockeada ahora mismo, no me esperaba ser la primera eliminada", declaró la recién expulsada sin asimilar todavía lo sucedido. "Personalmente es un poco bajón, pero tampoco llega a ser decepción porque, oye maricón, estoy aquí. No pienso que deba irme porque quedaba mucha Marisa por dar y quedaba mucho concurso, pero alguna se tiene que ir al final y me tocó a mí hoy. Con esfuerzo, se llega a todos sitios y todo se puede, y en el drag más", sentenció.