Pocas drags pueden presumir de haber ganado en dos ocasiones la Gala Drag de Canarias; concretamente, tres. Una de ellas es Drag Sethlas, concursante de la segunda edición de 'Drag Race España', que fue la triunfadora en 2017 y en 2020 quien ha recordado en el segundo programa de la edición el gran problema que le propinó su participación en su primera gala que ganó.

Drag Sethlas en 'Drag Race España'

Charlando con sus compañeras en el talent de Atresplayer Premium, contaba que en 2017 salió en el escenario vestido de virgen y crucificado como Jesucristo y "la armé un poco gorda", decía textualmente. Poco después estaba de vacaciones y recibió una llamada: "'Mira, soy de la policía, no te asustes'. Y era una denuncia por parte de los Abogados Cristianos que decía que con mi espectáculo había incitado al odio. ¡Incitado al odio! Y me quedé loca. Pero loca, loca, loca".

El resto de concursantes no daba crédito a lo que estaba contando, como Venedita Von Däsh que recordaba otro caso mediático: "Siempre están igual, mira la Samantha Hudson cuando sacó el videoclip ese con 15 años". Drag Sethlas siguió a lo suyo contando su anécdota: "La policía ya me dijo que ahí no había delito y no había intención de herir a nadie, así que fue archivada y fuera".

La presión social que le produjo ansiedad

"La presión social que recibí por parte de muchísimos colectivos conllevó a que cayera en una espiral de ansiedad, estrés y un poco de depresión", comentaba en los totales a cámara, mientras que a sus compañeras les añadía que lo pasó "súper mal porque fue una presión de locos". Finalmente, recordaba que "en cuanto a redes y tal recibí un montón de hate, pero también tuve mogollón de aceptación y de cariño, sobre todo de la ciudad de Las Palmas".