Duncan Laurence y Luca Hänni anuncian sus primeras actuaciones en España tras Eurovisión 2019

Teniendo en cuenta lo mucho que está arraigado el Festival de Eurovisión en la comunidad LGTBI+ no es de extrañar que muchos de sus participantes vayan a pasearse por la capital española durante la celebración del Orgullo. Eleni Foureira o Mikolas Josef son algunos de los artistas eurovisivos ya confirmados, una lista que acaba de incluir otro nombre de la edición de 2019 del concurso musical.

Luca Hänni y Duncan Laurence

Quien quedara en cuarta posición en Festival de Eurovisión 2019, Luca Hänni, estará este año en el Orgullo LGTBI + de Madrid. La noticia se ha revelado a través del Twitter oficial del equipo encargado de la organización del evento, MADO, confirmando así al artista suizo: "Uno de los grandes favoritos de Eurovisión 2019 llega a Madrid para que bailemos con "She Got Me": Luca Hänni estará en el Orgullo".

La confirmación de Hänni, que ha sido fuertemente aplaudida por los eurofans, no viene sola y es que el anuncio de dos conciertos de nada más y nada menos que el ganador del Festival de Eurovisión 2019 Duncan Laurence, ha terminado por enloquecer a los fans más acérrimos del festival europeo. El periodista Tony Aguilar daba en primicia la noticia a través de su blog, en el que revelaba las dos fechas en las que podremos ver al holandés en España: "Será el próximo otoño, con conciertos el 18 de noviembre en Razzmatazz 3 en Barcelona y el 19 de noviembre en Moby Dick en Madrid".

Un cartel de lo más eurovisivo

Unos anuncios que no hacen sino corroborar la gran acogida con la que son recibidos los participantes del festival de la música europeo en nuestro país. Los artistas se suman así a la larga lista de eurovisivos que han pasado por la capital española, siendo Mikolas Josef, Eleni Foureira y Tamta los últimos en hacerlo. A pesar de la gran representación internacional, tampoco faltará espacio para cantantes patrios como Agoney, Alba Reche o Mónica Naranjo, aunque esta última cambiará, por un día, su faceta de cantante por la de pregonera del Orgullo LGTBI+.