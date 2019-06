Maruv califica la actuación de Duncan Laurence en Eurovisión de "mediocre" y carga contra Hatari

Es innegable que Festival de Eurovisión 2019 ha estado envuelto en polémica antes, durante y después de su celebración. Desde los 6 puntos de Bielorrusia retirados a Miki Núñez, hasta la actuación de Madonna. Se ha hablado de todo y no todas las palabras han sido positivas a lo que sucedió en Tel Aviv el pasado mes de mayo. A pesar de cumplirse casi un mes de su celebración, el Festival sigue dando de qué hablar. Esta vez Maruv, cantante ucraniana, ha querido opinar sobre algunas de las actuaciones del Festival... y no, no ha dejado indiferente a nadie.

Maruv, en el videoclip de "Siren Song"

A pesar de ganar Vidbir', el concurso ucraniano que la seleccionaba como la representante de su país en Eurovisión 2019, Maruv se negó a ir por presiones políticas. Los problemas que existen a día de hoy entre Ucrania y Rusia terminaron siendo fundamentales para que la artista finalmente no acudiese al reconocido certamen musical internacional. Sin embargo, la ucraniana está muy orgullosa de su canción, "Siren Song", la cual defiende a muerte. En una entrevista a Svala+, Maruv afirmaba que su actuación en la final del Vidbir no tiene nada que envidiar a algunas de las actuaciones del Festival: "Había más acción en la mía que en muchas de las actuaciones de Eurovisión".

Para ser más concreta, la artista ucraniana comentó la actuación del ganador, Duncan Laurence: "La forma en la que cantaba sobre el escenario era mediocre, pero la canción estaba bien". Más cercana al estilo de Maruv podría estar la actuación de Hatari, sin embargo no parece estar muy convencida con su propuesta: "¿Te acuerdas de su canción? Yo no podría cantártela ahora", a lo que añadió que la actuación parecía más bien "un castigo".

¿Segunda oportunidad?

Al quedarse a las puertas de convertirse en la representante de Ucrania en 2019 no sorprendería que en un tiempo sí la veamos acudiendo a representar a su país al concurso musical. ¿La podríamos ver entonces en el Festival de Eurovisión 2020? La respuesta fue clara y concisa: "No lo haría, aunque me llamaran y me ofrecieran más dinero. No lo haría". Pese a ello, y entre risas, la artista no dudaba en dejar en el aire finalmente esta posibilidad: "Aunque depende de cuanto más quieran ofrecerme...".