Antonio David Flores se sincera en 'Sábado deluxe': Su ruina económica y los impedimentos para ver a sus hijos

Antonio David Flores regresó una noche más a 'Sábado deluxe' para enfrentarse al polígrafo de Conchita. El tema principal fue su relación con Rocío Carrasco y todo lo que ello conlleva en su vida, especialmente en el aspecto económico. A la pregunta de si las demandas de su exmujer son lo que le ha llevado a encontrarse en la situación en la que está, el poliDeluxe aseguraba que así era.

Antonio David Flores en 'Sábado deluxe'

Tras la confirmación, Gema López le increpaba asegurando que su ruina no viene únicamente por las demandas, sino por otros factores, ya que el negocio que montó de tintorerías tampoco prosperó. "Tuve un socio que lo metieron en prisión", relataba Flores, quien se defendía asegurando que ese negocio no fracasó debido a una mala gestión suya.

El exconcursante de 'GH VIP 7' confesaba que parte de su bache se debe al cambio de normativa de Hacienda, quien impuso que se debía facturar a través de personas físicas y no sociedades. "Eso es una parte, otra parte son los gastos que a mí me supone cada vez que me tengo que defender de una demanda", contaba. "Cada vez que hago una entrevista, ese dinero va para Hacienda".

Embargo por un juicio

Antonio David Flores perdió un juicio contra Rocío Carrasco, lo que le llevó a tener que pagar las costas. La cantidad asciende a 600 mil euros, por lo que actualmente tiene un embargo por dicho juicio. "Igual en dos o tres vidas lo pago", bromeaba el entrevistado, quien aseguraba que nunca ha tenido miedo a hablar porque "siempre que he hablado, lo he hecho con la verdad".

El enfado de Rocío Carrasco con su madre

Antonio David Flores durante su entrevista en 'Sábado deluxe'

Otra de las preguntas que se trató fue las visitas que Antonio David Flores hacía a sus hijos a espaldas de su madre y con el apoyo de Rocío Jurado. "Cuando Rocío Carrasco y Fidel Albiac estaban en Sevilla, la abuela de mis hijos me llamaba y yo iba a verlos. Tampoco es que fuera 20 veces porque se enteró y a partir de ahí ocurrieron una serie de cosas por las que ya se me prohibió ver a los niños", recordaba el entrevistado, quien agradecía que Jurado se hubiera comportado así con él.

El episodio del teléfono

Antonio David Flores contó un duro episodio que vivió en relación a su hija cuando le tuvo que dar un teléfono móvil para poder contactar con ella, ya que era la única forma que tenía de hacerlo. Rocío Flores tendría unos once años y, según revela, Rocío Carrasco encontró el teléfono y se lo quitó, lo que acarreó consecuencias. "De los 15 días que mis hijos estaban con su madre, nunca podía hablar con ellos. Ellos no me podían llamar ni yo llamarlos. Lo que hacía es que a la hora del recreo iba al cole y los veía. Hubo un momento en el que yo tuve que facilitarle un teléfono a mi hija, que ella lo guarda, y estuvo poco tiempo con él, como 8 o 9 días".