Mila Ximénez, harta de las pullas de Alba Carrillo en 'GH VIP 7': "Me ha parecido denigrante y humillante"

La noche del domingo 15 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró el último debate de la edición antes de la final del jueves 19 de diciembre. Una ocasión en la que, a pesar de que solo quedan Alba Carrillo, Mila Ximénez y Adara Molinero como finalistas, eso no ha impedido que hayan surgido roces entre ellas, especialmente entre las dos primeras.

Mila Ximénez carga contra Alba Carrillo en 'GH VIP 7'

"Estoy deseando salir por ver a mi Santi", manifestó Carrillo, ante lo que Mila comentó que había estado yendo de un lado al otro de la casa, con respecto a las relaciones con sus compañeros. "Como a ti no te ha mandado nadie una carta de amor...", replicó Alba, mientras Ximénez señaló que su hija le había escrito. "No, no, estoy hablando de amor del bueno", insistió su compañera. "Ya estoy viendo que hay que recogerse, que veo que esto va a peor", concluyó Mila, retirándose al confesionario, sin prestar atención a las palabras de sus compañeras sobre su posible enfado.

"No es lo que dice, es cómo lo dice", señaló la finalista, una vez a solas, refiriéndose al comentario de Alba, que calificó de "denigrante y humillante". "Ella tiene que ser el centro y que Adara sea el centro el concurso, le jode", opinó Ximénez, antes de confesar que "he tenido que morderme la lengua". "Desde que Adara y yo tenemos complicidad anda detrás de ella", señaló la concursante, quien apuntó como la causa de ese comportamiento a que Carrillo era hija única. "Tiene esa capacidad de utilizar la guadaña y estoy agotada. Fuera le daré lo que tenga que darle, aquí cierro el chiringuito", concluyó la finalista, cuyo enfado fue más que evidente para sus dos compañeras.

"Hay cosas que me sacan de quicio"

Alba Carrillo habla de Mila Ximénez en 'GH VIP 7'

"Anoche hice un confe de Alba y se me fue la pinza", confesó Mila al día siguiente de lanzar sus duras críticas. "Hay cosas de ella que me sacan de quicio", añadió no obstante la finalista, antes de señalar que Alba "es incapaz de compartir". "Quiere tener compañeras de juego y si le sobra alguien, intenta darle para quitarle del medio", opinó Ximénez, quien declaró que su compañera "no quiere ser tercera ni segundona" y que quiere llegar a la final con Adara. "Igual es el cansancio, pero me siento mal cuando agredo a alguien o hablo mal de alguien", admitió Mila al final.

"Se enfadó conmigo por algo que no entiendo", señaló Carrillo en el confesionario, al hablar sobre el evidente enfado de Ximénez. "Seguro que me puso a caer de un burro y no se puede ser así", criticó la finalista, antes de matizar que "no le quiero dar más importancia porque si no, acabamos como el rosario de la aurora". "Tiene la impresión de que Adara va a ganar y siente que tiene que hacerme la guerra a mí para quedar segunda", concluyó Carrillo, quien tuvo un leve rifirrafe con su compañera durante la gala, con respecto a las palabras que ella había lanzado contra ella.