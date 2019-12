El duro reproche del creador de 'BoJack Horseman' a las plataformas de streaming

Las plataformas de streaming han revolucionado los hábitos de consumo del público, haciendo del binge-watching la nueva norma. Para promover que se engullan los episodios, servicios como Amazon Prime Video, Netflix o HBO arrancan una cuenta atrás al comenzar los créditos que anticipan el salto automático al siguiente capítulo. De esta manera, se facilita el enganche, pero se prescinde de reconocer el trabajo de todos aquellos implicados en el producto que se está consumiendo, algo que no le hace mucha gracia a uno de los creadores más estimulantes de la presente generación televisiva: Raphael Bob-Waksberg.

BoJack Horseman se enfrenta a su reflejo

El creador de 'Undone' ha vivido un año complicado. Las cancelaciones de 'Tuca y Bertie', en la que ejercía de productor, y 'BoJack Horseman', de la que es el principal responsable creativo, han sido dos duros varapalos. Pero sus últimas quejas no están relacionadas con la inesperada ejecución por parte de Netflix de esas dos obras indelebles de la animación para adultos, sino que ha decidido expresar su opinión acerca de ese desprecio a los créditos en las series por parte de las plataformas.

Reaccionando a un mensaje de Steven Van Zandt en el que criticaba las faltas de respeto a los créditos, Bob-Waksberg no dudó en responder. "Me encantaría hacer una serie para una cadena que no haga eso," afirmaba el guionista, para después hacer gala de un sarcasmo propio de BoJack: "Una serie representa el trabajo incansable de cientos de artistas que sueñan con ver sus nombres minimizados en un diminuto marco para después ser cortados por un tráiler de 'The Witcher'."

Experiencia propia

De hecho, el propio Bob-Waksberg ha sufrido ese inmediato salto de un episodio a otro viendo una de sus series: "Cuando vi 'Undone', pusieron el anuncio del siguiente episodio encima de la imagen, antes de que llegara a los créditos. La persona con la que lo estaba viendo se distrajo tanto que tuvimos que retroceder y volver a ver el final porque se lo había perdido."

La próxima cita del público con Bob-Waksberg tendrá lugar el 31 de enero, cuando Netflix estrenará los episodios finales de 'BoJack Horseman'. Más adelante, Amazon Prime Video lanzará la segunda entrega de 'Undone' tras confirmar su renovación en noviembre.