Por Franc Recio Martínez |

laSexta he rendido homenaje a una de las grandes figuras musicales de la historia de España que esta misma semana fallecía a los 73 años. La cadena ha emitido 'Mi mundo es otro', un tributo a María Jiménez en el que la artista repasó sus momentos más famosos, pero también los más íntimos y duros de su vida personal y de su lado sentimental y profesional.

Atresmedia

En esta primera entrega del documental, grabado en los meses previos al fallecimiento de la cantante, habla de su matrimonio con Pepe Sancho y los malos tratos que sufrió durante los 22 años que estuvieron juntos. La artista calificaba su relación de forma contundente:. Cuando estaba en el éxito de mi carrera apareció él y cambió todo", un argumento que apoyaba su entorno más cercano ante las cámaras del especial.

María Jiménez relataba cómo fueron sus inicios con Sancho: "La primera vez que lo vi flipé, después fueron 500 puñaladas, pero el primer día fue un flechazo", detallaba. "La primera vez que lo vi fue grabando y le dije que estaba buenísimo, se ruborizó pero me dijo que yo también. Quedamos para cenar, acabamos en la cama y el resto fue historia", comentaba.

Su boda

Poco después narraba que los problemas no tardaron en llegar: "El día de la boda casi me separo. La que me formó era de un loco. Se puso celoso en la boda de alguien y se lió la mundial. Le decía que en mi casa no entraba y que al día siguiente me separaba. Se puso a llorar y me sentí culpable. Así fueron los 22 años que estuve con él".