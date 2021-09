Edmundo Arrocet reconoce en 'Secret Story' haber sido infiel: "No me han pillado nunca"

La noche del martes 21 de septiembre, Telecinco emitió la segunda entrega de 'Secret Story: La casa de los secretos', en su versión "Cuenta atrás" con Carlos Sobera. En ella, el programa emitió una chocante confesión, sin tapujos, por parte de Bigote Arrocet: que había sido infiel varias veces, a sus parejas, a lo largo de su vida.

Terelu Campos escucha las palabras de Edmundo Arrocet en 'Secret Story'

"¿Edmundo Arrocet ha sido infiel alguna vez?", planteaba Miguel Frigenti, en un amago de entrevista con su compañero. "Sí, claro. El que diga lo contrario, miente como un bellaco, aunque después uno se arrepiente de haberlo hecho. ¿Para qué lo he hecho, si estoy tan bien?", respondió Arrocet, sin ninguna clase de tapujo. "¿Y te han pillado?", quiso saber el castellano-manchego, ante lo que el chileno contestó que "no, no me han pillado nunca", para que después Fiama Rodríguez planteara si "te han sido a ti infiel". "Tampoco lo he pillado", confesó el humorista, entre risas.

"¿Nunca te has confesado ante las mujeres a las que has sido infiel?", prosiguió Frigenti. "No, hay que hacerlo bien. Ojos que no ven, corazón que no siente", admitió Arrocet, a quien su compañero preguntó si "nunca te has sentido peor persona por haber cometido estas infidelidades". "No. El problema es que nadie lo reconoce. En mis 72 años, no conozco a ningún hombre que no se haya mandado un 'condorito'", declaró el chileno, que además dejó caer que "cuando uno es joven, es más proclive a no hacerlo, pero cuando pasan los años, uno de repente...". Asimismo, la entrevista concluyó con una cuestión acerca del poliamor, momento en el que el humorista manifestó que "a mí me gusta con la persona con la que vas a hacer algo, que está mal hecho, pero hacerlo con la persona que quieres, no con tres, cuatro o cinco. Es la educación que me han dado".

Vamos a ver vuestra sinceridad:

???? si has sido alguna vez infiel ???? #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/EDcQWt1iru — Secret Story España (@SecretStory_es) September 21, 2021

"No pongo la mano en el fuego"

Ante las declaraciones de Arrocet, que dejaban fuera a su última pareja conocida, María Teresa Campos, Sobera quiso conocer la opinión de Terelu Campos al respecto, quien comentó con sarcasmo que "me alegro mucho" de que no lo hubieran pillado. "No tengo nada que ver con eso. No he sido infiel nunca. A lo mejor algún día lo tengo que probar, pero tampoco soy mejor ni peor por ello", añadía la colaboradora, antes de manifestar que prefería que Arrocet no nombrase a su madre, "pero entiendo que lo haga".

"Está en un programa de televisión y tiene todo su derecho, ha estado con ella en una relación de casi seis años", argumentó la malagueña. Asimismo, la malagueña declaró que "no voy a hablar de mi madre. Se lo he pedido a los demás y voy a predicar con el ejemplo", al igual que admitió no saber si Arrocet había sido infiel a su madre. "No tengo datos que lo confirmen", confesaba la colaboradora, tras lo cual dejó claro que "no pongo la mano en el fuego por nadie", incluido el chileno.