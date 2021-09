La noche del domingo 19 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' abordó su segunda gala con Jordi González con el estallido de Miguel Frigenti contra Isabel Rábago en la gala previa como uno de los grandes asuntos a abordar. Un choque entre los dos concursantes que llevó a Sofía Cristo a plantearse seriamente abandonar ante la actitud del castellano-manchego y el ambiente que se comenzaba a respirar en la casa, antes de charlar con Frigenti para aclarar las cosas.

Miguel Frigenti y Sofía Cristo dejan las cosas claras en 'Secret Story'

Tras concluir la gala anterior, Cristo acudió al encuentro de su compañero para confesarle que le había sentado mal que, a la hora de nombrar en directo a sus "imprescindibles" en la casa, no la incluyera a ella en la lista. "Sinceramente, estoy rayada. Y lo que le has hecho a Isabel, cómo te has puesto...", reconoció la madrileña, a quien Fringenti echó en cara que "un amigo mío puede tener un problema con otro y no por eso lo nomino". "Un amigo de verdad es Luis, yo no soy tu amiga. No me ha gustado cómo te has portado conmigo, ni me gusta ese apoyo que tienes con Cris hasta cuando hace algo malo. Hay cosas que son indefendibles", declaraba entonces Cristo, sin tapujos.

"Siempre he dicho que eres de mis intocables, porque te quiero un montón", confesó Frigenti durante la conversación, emocionado, antes de reconocer que "jamás te he cuestionado, con la diferencia de que tú me has clavado dos puntos y yo, a pesar de eso, no te he tocado". El colaborador declaraba entonces, entre lágrimas, que "considero que también puedes pensar que me ha dolido tu puntuación", tras lo cual Cristo salió al jardín, visiblemente alterada. "Me quiero pirar. Yo no tengo por qué aguantar putas mierdas de la gente en sus cabezas", soltó la concursante, para después encerrarse en el Cubo. "Se le ha ido la pinza y, quien no lo quiera ver, que no lo vea", valoró la madrileña, tras lo cual manifestó que "no me compensa. Estoy muy agobiada y no tengo ganas de estar aquí".

"Tú realmente no estás bien"

Sofía Cristo manifiesta su deseo de abandonar 'Secret Story'

A pesar de su deseo inicial, Cristo se quedó en la casa, donde volvió a establecer una conversación conciliadora con Frigenti. "Si hablo contigo es para remontar, porque hemos tenido una muy buena relación y no quiero que se repita una situación incómoda como la de ayer", manifestó la madrileña. "Me gustaría que la gente se pusiera en mi lugar: si de una gala, ponen tres vídeos y son todos míos, igual gracias a esos vídeos hay programas como este", lanzaba Frigenti, ante una sorprendida Cristo. "Felicidades entonces", soltaba la madrileña, a lo que su compañero respondió que "no me siento ningún triunfador". "Prefiero vídeos con gente hablando bien de los compañeros, con opiniones desde el respeto, que ver vídeos como los tuyos", replicó Cristo.

La brusca marcha de la concursante al jardín, donde le contó a Luis Rollán lo sucedido, empujó a Frigenti a acudir a su encuentro para dejar caer que "creo que, a veces, mi tono te confunde". "Tu tono es muy desagradable a veces", replicó su compañera, tras lo cual añadió que "te estoy hablando seria porque te veo muy a la defensiva desde ayer". "Te estás metiendo en un fango con gente que, contigo, no tienen problemas. Tienes actitudes con las que no te reconozco", valoró por su parte Rollán. Finalmente, Frigenti se derrumbó ante sus compañeros y admitió entre lágrimas que "la noche de ayer, para mí, fue de todo menos fácil". "Miguel, creo que tú realmente no estás bien. Te lo tienes que ver fuera, en serio. Estás jodido", valoró Cristo.