Edu Soto ('Feliz Año Neox'): "A ver si damos el salto y nos llaman para dar las Campanadas"

En 2005, Edu Soto saltó a la fama por meterse en la piel de El Neng de Castefa en el programa de Andreu Buenafuente en Antena 3. Ese mismo año, recibió el premio al Mejor humorista del año de Ja Ja Festival, un festival de cine y humor de Zaragoza. A partir de ahí, la carrera del cómico ha sido fulgurante: ha participado en series de televisión, películas, doblajes, obras de teatro y numerosos programas.

Edu Soto

En los últimos años lo hemos visto en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 2', donde se quedó a las puertas de la final; en 'Tu cara me suena 4', donde quedó segundo, por detrás de Ruth Lorenzo; y, al frente de 'El paisano'. Este año será uno de los protagonistas de las ya tradicionales precampanadas que se emiten en Neox el 30 diciembre como preparación para la última noche del año. Junto a Yolanda Ramos, David Fernández y Henar Álvarez será el encargado de poner el toque de humor con 'Los Notas', un programa en el comentarán algunas de las notas de voz que llenan nuestros móviles con felicitaciones navideñas estos días y en el que sucederán las bromas y las anécdotas divertidas.

'Feliz Año Neox' continuará con las ya conocidas preuvas desde la Puerta del Sol con Edu Soto y David Fernández. Un reto que "ilusiona" al actor, que sueña con presentar algún día las Campanadas del día 31 junto a su gran amigo, con el que se atrevería a darlas "haciendo el pino puente". Para el 2020, Edu Soto invita a todos "a seguir soñando, porque quien no sueña no cumple sus sueños".

¿Cómo se estructura este año 'Feliz Año Neox'? ¿Qué podremos ver en el programa?

Hay cuatro monólogos: uno de David Fernández, Yolanda Ramos, Henar Álvarez y un servidor. Cada uno se encarga de contar anécdotas sobre su navidad y sobre las notas de audio que se utilizan como felicitaciones. Luego nos quedamos David Fernández y yo dando las precampanadas.

David Fernández, Yolanda Ramos, Edu Soto y Henar Álvarez protagonizan 'Feliz Año Neox'

Hemos visto que en los audios había mucha chicha para sacar en estas fechas tan señaladas

Las notas de voz están extraídas de vuestras conversaciones, ¿habrá alguna más comprometida o especialmente divertida?

Hay cosas muy divertidas. Yo tengo una de mi padre, una de un amigo gallego... A medida que va avanzando la tecnología, proliferan las anécdotas relacionadas con ella. En este caso, hemos visto que en los audios había mucha chicha para sacar en estas fechas tan señaladas.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a Yolanda Ramos, David Fernández y Henar Álvarez?

Con David y Yolanda ya había coincidido en muchas ocasiones y, de hecho, uno de los atractivos para nosotros como trabajadores, era saber que íbamos a estar al lado de compañeros que ya conocíamos. En este caso, a Henar no la conocía, pero a David sobradamente y a Yolanda también, entonces fue muy divertido todo el rodaje y la fase de preproducción. Son gente con la que me lo paso muy bien fuera del trabajo, entonces en el trabajo lo mismo.

Después de 'Los Notas' se emitirán las preuvas, donde eres el encargado de hacer la retransmisión desde la Puerta del Sol junto a David Fernández, cuéntanos cómo afrontas este reto.

Con mucha ilusión por estar al lado de un amigo. David y yo comenzamos juntos a trabajar en Buenafuente hace ya 15 años y la verdad es que echaba mucho de menos trabajar con él después de tantos años en Antena 3. Yo es que con David me atrevo hasta a dar las Campanadas haciendo el pino puente, porque hay mucha sintonía y amistad. Siempre que nos juntamos surge la risa y el buen humor, y trabajando también pasa eso.

Lo único que me da más reparo es que haga mucho frío, pero me hace mucha ilusión

Es la segunda vez que participas en este especial navideño, ¿ves alguna diferencia entre ambas ediciones, la de 2017 y esta?

Que ahora es la primera vez que estaré en la Puerta del Sol en directo, lo único que me da más reparo es que haga mucho frío. Pero me hace mucha ilusión estar allí en una noche tan extraña, porque es como un simulacro del fin de año. A ver cómo sale el simulacro, a ver si damos el salto y nos llaman a David y a mí un día para dar las Campanadas a toda España como los grandes.

Si en esta edición de 'TCMS' existe la posibilidad de hacer una colaboración, yo estaré encantadísimo

En el próximo año, Antena 3 va estrenar la octava edición de 'Tu cara me suena', ¿te gustaría hacer una visita como invitado?

Sí. Casi siempre nos hemos tanteado y cuando no ha podido ser ha sido por temas de trabajo. Hay muy buena sintonía con la productora y con Antena 3 y a mí me encanta cantar y me encantó el paso por el programa. Así que, si en esta edición existe la posibilidad de hacer una colaboración, yo estaré encantadísimo.

Edu Soto ganó la sexta gala de 'Tu cara me suena 4' con su imitación de Antonio Machín

¿Hay algún cantante al que te gustaría imitar?

Se me quedaron bastantes en el tintero, como David Bowie o Nino Bravo, me hubiera encantado hacerlos. Pero, en 'TCMS' son los mejores para disfrazarte y maquillarte, así que aceptaría cualquier oferta atractiva.

Donde sí estarás es en la quinta temporada de 'Me resbala', que llegará en 2020 a Antena 3. ¿Sabes por qué se ha demorado tanto la llegada de esta nueva edición?

No lo sé, pero en las cadenas hay unas luchas terribles de contraprogramaciones, me imagino que estarán intentando emitirlo en el mejor momento, en el momento en el que ellos crean que va a rendir más. A lo mejor aún no le han encontrado ese hueco en la parrilla y, cuando lo tengan, imagino que saldrá a la luz, porque es un programa que mucha gente lo recuerda y nos dicen por la calle que les encantó y que cuándo volverá. Creo que es un programa que funciona y espero que cuando lo saquen tenga mucho éxito.

'El paisano' es un trabajo precioso en el que he disfrutado mucho

¿Qué tal tu experiencia rodando 'El paisano'? ¿Qué balance haces de esta temporada?

Es un trabajo precioso en el que he disfrutado mucho. Recuerdo con un cariño muy grande a mis maravillosos compañeros de trabajo, porque eran rodajes de muchos días fuera de casa. Muchos de ellos son amigos ahora y, cuando se emite el programa, nos llamamos y comentamos la jugada. Y, sobre todo, he disfrutado por conocer pueblos tan maravillosos de España y a gente que me ha llenado el corazón de cosas buenas. En los programas se ha visto, gente muy emotiva. La gente de pueblo está hecha de otra pasta, con otra filosofía de vida, mucho más atractiva que la de la generación de gente que vive en las grandes ciudades. A mí me lleno de mucha paz y de mucho aprendizaje. Estoy disfrutando mucho viéndolo cada viernes.

¿Te gustaría repetir como "paisano" si se confirma una nueva temporada?

Sí, el formato creo que funciona y que es muy bonito. Cuando lo vi como espectador me gustó mucho y cuando me llamaron para ser el presentador me hizo mucha ilusión. Ahora los estoy viendo como un espectador más, me están gustando mucho y creo que están muy bien montados, quedan muy bien. Siempre tendría la voluntad de participar en 'El paisano'.

Cuéntanos alguna anécdota o momento que recuerdes con especial cariño de 'El paisano'.

La verdad es que de todos los pueblos que salen en antena he guardado amistad y me he quedado con los teléfonos de algunas de las personas que salen en pantalla. He conocido a gente muy bonita.

Me encantaría repetir en 'MasterChef Celebrity'

En la última edición de 'MasterChef Celebrity', concursantes de otras ediciones, como Anabel Alonso, fueron repescados. ¿Te gustaría volver al talent culinario?

Sí, a mí me gusta el trabajo y mi paso por 'MasterChef' fue un gran disfrute, que combinó trabajo y aprendizaje del mundo de la cocina. Eso se ha quedado tanto en el ADN, que ahora el que cocina en casa soy yo. Me gusta muchísimo cocinar y con el tiempo he asimilado una serie de conceptos que, cuando veo el programa, digo: "Ahora si pasara por el programa, probablemente tendría más posibilidades". Por eso, me encantaría repetir. Fue una buena experiencia, con lo cual, segundas oportunidades, seguro que serían buenas.

Edu Soto se quedó a las puertas de la final en 'MasterChef Celebrity 2'

Hace un tiempo confirmaste que hubo conversaciones para que participases en 'La que se avecina' dando vida al "Moroso". Ahora, Alberto Caballero ha dicho que esta trama se resolverá, ¿te gustaría dar vida al personaje?

No sabía que la trama del "Moroso" se iba a resolver, pero no he recibido la llamada para encarnar a ese personaje, no sé si algún día sucederá. Pero tuve la suerte de que me llamara Alberto para ingresar en la serie 'El pueblo', que la primera temporada está en Amazon y se emitirá ahora en Telecinco y ya hay una segunda temporada grabada. Yo tengo un personaje muy atractivo, muy bonito, con el que he disfrutado muchísimo. He trabajado con "la factoría Caballero" y ha sido un verdadero gustazo porque son unos maestros con la comedia y con las series.

Además de estar a la espera del estreno de 'El pueblo' en Telecinco, ¿qué proyectos tienes para el 2020?

En 2020, tengo pendiente escribir un monólogo y estoy en conversaciones con varias productoras acerca de cosas que he estado escribiendo. Ahora estoy con dos proyectos de series, con el arte de crear de cero.