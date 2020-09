El polígrafo destapa a Efrén Reyero y Marta López termina molestándose con él en 'Sábado deluxe'

No son pocos los que dudan del amor que Efrén Reyero y Marta López dicen tener; por ello, el chico visitó 'Sábado deluxe' este 26 de septiembre para someterse al "poliDeluxe" de Conchita en el que quiso aclarar todas sus polémicas pendientes. Lo que este no imaginaba es que algunas de las cosas que se descubrieron durante la noche en el formato producido por La Fábrica de la Tele para Telecinco no iban a gustar nada a su novia. ¿Se avecina crisis de pareja entre ambos? Aunque Marta López dejó claro que no iba a romper con el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' por lo que se había enterado ese día, sí evidenció sentirse muy molesta con él.

Efrén Reyero, en 'Sábado deluxe'

¿Está enamorado de Marta López?

Una de las grandes dudas era saber si la relación de ambos era un montaje y si con esto, Reyero pretendía acabar concursando en 'Supervivientes'. Pues bien, el polígrafo dejó claro que la relación no era un engaño aunque el chico sí confesó que no le importaría participar en el programa. Pese a ello, tiene claro que si tuviese que elegir entre el reality o su novia se quedaría con ella sin dudarlo. Lo haría pese a no estar enamorado de López y es que el polígrafo de Conchita determinó que Efrén no está enamorado. Este se quiso justificar explicando que "aunque tengo mucha ilusión y la quiero mucho, todavía no estoy enamorado", algo que Marta entiende y es que tal y como afirmó, "yo tampoco" ya que considera que es muy pronto.

Aceptaría dinero por tener sexo

Pese a sus palabras, este veredicto posiblemente no gustó demasiado a Marta, al igual que otra respuesta que sin duda evidenció su malestar. El polígrafo confirmó que si le hiciese falta dinero, Reyero no tendría problema alguno en tener sexo con una mujer cobrando. "No me gusta que el chico con el que estoy diga eso", afirmó tajante la colaboradora televisiva. Paralelamente, la máquina de la verdad de 'Sábado deluxe' terminó también que este ha rechazado la propuesta de un productor de televisión que le ofreció mantener relaciones íntimas a cambio de un puesto laboral y además confirmó que Reyero ha rechazado 25.000 euros por participar en una orgía con hombres y mujeres.

Así fue su primera vez con Marta

Por último, en la visita de Efrén al programa también se revelaron aspectos muy íntimos de su relación con Mópez. El polígrafo determinó que Marta sí le ha dejado claro que es mejor amante que Alfonso Merlos y además dio pie a que el extronista y su novia explicasen cómo fue su primera noche de sexo juntos. "Fue como cuando sueltas a un toro del chiquero (...) con muchas ganas, pasión e imposible", afirmó este, contando que él y Marta lo hicieron de madrugada, al volver de una discoteca. Parece que las ganas que había entre ambos fue determinante para que viviesen una noche cargada de pasión y mucho sexo.