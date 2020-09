Alexia Rivas se plantea volver a Telecinco tras el "Merlos Place", según Amor Romeira

El llamado "Merlos Place" se convirtió sin duda en una de las tramas más mediáticas del confinamiento por el coronavirus Covid-19. La infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López con Alexia Rivas que fue descubierta en un vídeo de Youtube puso a los tres en el foco del huracán. Él fue despedido del bufete de abogados en el que trabajaba, Rivas dejó 'Socialité' y López fichó por 'Sálvame'; tres destinos muy diferentes y una historia en común que ahora vuelve a estar de actualidad tras la ruptura de la pareja. La propia Alexia ha sido la encargada de confirmarlo en una revista y también en un comunicado en el que no ha dudado en cargar duramente contra López (aunque sin nombrarla).

María Patiño y Amor Romeira, en 'Socialité'

López ha decidido responder y lo ha hecho en una breve entrevista para 'Socialité', en Telecinco. A las palabras de Rivas afirmando que "otras personas llevan meses lucrándose de nuestro silencio y dolor", Marta López le ha recordado que "llevo cotizados 35 años en la Seguridad Social (...) sin tener que hablar de ellos". Esta además se ha mostrado especialmente orgullosa de "trabajar en televisión y en 'Sálvame', de pertenecer a este mundo" ya que Alexia afirma que "no estoy no trabajando en la tele porque no quiera, sino porque no he querido entrar por el aro y me he elegido a mí misma, he elegido mi dignidad".

El zasca de María Patiño

María Patiño no ha dudado en replicar a Rivas, dejando muy claro que "aquí nadie le hizo pasar por el aro" y le ha recordado a López que evidentemente, "sí se ha lucrado por este tema". Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Amor Romeira ha acudido al formato de La Fábrica de la Tele para dar detalles inéditos de la ruptura entre Alexia y Merlos y para avanzar además los planes más inmediatos de la periodista. Esta ha explicado que la relación entre ambos "llevaba desgastada dos meses" ya que según la canaria, "estaba basada en unos cimientos muy tóxicos ya que ambos se echaban en cara haber perdido sus trabajos por la misma". Por ello, y siempre según Romeira, Rivas habría sido la que habría decidido romper con su relación.

¿Vuelta a Mediaset?

Pero la cosa no queda ahí, Amor explica que Rivas "ha intentado encontrar trabajo en otras cadenas pero no lo ha conseguido". "Está arrepentida (...) y se está planteando una reconciliación con esta cadena", ha afirmado la colaboradora televisiva. Esta ha contado además que todo el entorno de Alexia ha intentado hacerle entender que no puede dejar escapar este sueño que había cumplido trabajando en 'Socialité', algo que parece que ha sido importante para Alexia, que aprovechando además que ya no está con Merlos, quiere ahora retomar su trabajo. "Necesita retomar su faceta profesional. Ella en su día creyó que podría tener incluso su propio programa y ha visto que no", ha sentenciado Romeira al respecto, dejando la puerta abierta a un regreso de Rivas a Mediaset. "Yo en su día ya le aconsejé que no abandonase nada", ha recordado Patiño al respecto.