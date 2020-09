Marta López, contra sus compañeros de 'Sálvame': "Les importó tres pepinos si estaba mal"

Marta López fue una de las grandes protagonistas de la cuarentena por el famoso "MerlosPlace" y posteriormente lo ha sido también tras ser despedida de Mediaset por presuntamente haber dado positivo en Covid-19. Algo que cambió este mes de septiembre, cuando la colaboradora de 'Sálvame' reapareció por sorpresa en 'Sábado deluxe' para dar una entrevista en la que explicó que finalmente no había tenido el virus y todo había sido un malentendido por parte del grupo de comunicación.

Marta López y Rosa Benito en 'Sálvame

Lo hizo en una entrevista en la que dejó claro que no se había sentido apoyada por parte de sus compañeros y es que muchos de los colaboradores no se interesaron por su estado en los días en que esta estuvo en casa despedida por Mediaset España. Una semana después esta protagonizó un "poliDeluxe" en el que además terminó enfrentándose a Lydia Lozano y Víctor Sandoval por el mismo motivo ya que ambos no dudaron en reprocharle su actitud ya que la primera tuvo que estar de cuarentena por el posible positivo de López en Mediaset, al igual que sucedió con otros colaboradores del formato y los presentadores Marc Calderó y Verónica Dulanto de 'Ya es mediodía'.

Los dardazos de Marta López

Pues bien, de ello ha hablado López en 'Ya es mediodía', formato en el que no ha dudado en cargar contra alguno de sus compañeros de 'Sálvame'. "No todos los compañeros, pero sí algunos, considero que, o no me tienen cariño o les importo tres pepinos", ha afirmado tajante esta, calificándoles como "muy egoístas". Y es que tal y como ha explicado, algunos de ellos no le han escrito ni se han interesado por ella este tiempo, algo que no ha sucedido con el equipo de 'Ya es mediodía': "De aquí casi todos me han escrito. El otro día comenté la diferencia que hubo entre Marc Calderó, que se tuvo que quedar en casa y que me decía: 'No te preocupes Marta, no es culpa tuya, lo entiendo' a ellos".

"No hacen más que echarme en cara"

"Estos no hacen más que echarme en cara que se quedaron en casa y no pudieron facturar. Les importó tres pepinos como estaba yo, si yo estuve mala... les importó tres pepinos", ha finalizado la chica, dejando claro que accedió a hacerse el polígrafo "para demostrar mi verdad aunque a veces me considere un pez pequeño ahí". "Me cansé", ha sentenciado al respecto la colaboradora que ya ha vuelto al trabajo de forma activa en Telecinco.