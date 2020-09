La reacción de Marta López a la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas: "Me consta que él piensa en mí"

El "Merlos Place" fue sin duda el culebrón del confinamiento. La infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López con Alexia Rivas que fue descubierta en un vídeo de Youtube se convirtió sin duda en protagonista de los medios de comunicación. Política y corazón se unieron en una historia que rompió audímetros y que hizo que López volviese al foco mediático tras un tiempo apartada de la pequeña pantalla. Un culebrón que ahora termina ya que Rivas ha anunciado su ruptura con el abogado.

Alexia Rivas y Marta López

En una revista del corazón esta ha explicado que ambos han decidido poner punto y final a su relación sentimental. Lo ha hecho con unas breves declaraciones en las que no ha querido entrar en los posibles motivos de este final. Pero la que sí lo ha hecho es Marta López, que en 'Ya es mediodía' ha hablado alto y claro sobre el tema y ha dado su opinión al respecto, confesando incluso que ella conocía esta ruptura desde hace ya unas semanas aunque prefirió no sacarlo a la luz.

"Quizás Alfonso se ha aburrido con Alexia"

"Esto viene de hace un mes o mes y algo, pero han estado haciendo el papelón", ha sentenciado la colaboradora. Esta no ha dudado en poner el foco en Rivas como culpable de la ruptura y es que se muestra convencida que Merlos "a lo mejor se ha podido aburrir un poco" de "tener a una señora en casa todo el día sin trabajar". López no ha dudado en posicionarse del lado de Marlos afirmando que "es un chico majísimo, super inteligente", pero lo ha hecho dejando claro que nunca volvería con él. "Yo teniendo a Efrén, ¿voy a volver con Merlos?" ha sentenciado esta. Eso sí, López sí cree que él sigue sintiendo algo por ella. "Probablemente se acuerde de mí, me consta que sí", ha afirmado.

Las pullitas a Alexia Rivas

López ha querido también aconsejar a Alexia ante este nuevo panorama y por ello le ha recomendado que "igual deberías quitar las demandas que tienes puestas si quieres volver a trabajar, sobre todo en esta casa". Y es que cabe recordar que meses atrás, la que fuese reportera de 'Socialité' no dudó en demandar a La Fábrica de la Tele por acoso laboral. Parece evidente que si el proceso legal sigue su curso, esta no podrá volver en ningún caso al espacio que conduce María Patiño aunque sí se rumoreó que podría llegar a fichar por 'Viva la vida', espacio de Cuarzo Producciones en la misma cadena.