Marta López vuelve a 'Sábado deluxe': "Di falso positivo, jamás he tenido Covid"

Parece que todo no fue más que un error médico. Marta López era despedida a mediados de agosto tras haber dado positivo en coronavirus. Mediaset España decidía prescindir de la colaboradora debido a que había observado ciertos comportamientos en redes sociales que no eran los adecuados ni iban acorde con las normas sanitarias durante la pandemia. Pero, según ha explicado ella, nunca ha tenido el virus.

Marta López regresa a 'Sábado deluxe'

La colaboradora se sentaba por sorpresa en 'Sábado deluxe' en la noche del 12 de septiembre para explicarse, casi un mes después de su despido. Anunciando que recuperaba su trabajo y que volvería a 'Sálvame', ha argumentado que todo fue no más que un malentendido por parte del grupo de comunicación: "Ha sido un error. No ocurre esto por las imágenes de la fiesta, que fue una cena controlada. Me mandaron a mi casa por protocolo a la espera de las pruebas del Covid, y el error fue que cogí las imágenes de un familiar lavando el coche, las publiqué y la cadena se pensó que era yo que estaba en la calle con un posible positivo".

López siguió hablando de este fallo, asegurando que ella en ningún momento se ha saltado la cuarentena dictaminada por las autoridades sanitarias: "Ha habido una equivocación, he estado confinada con mis hijos con ataques". La que fuera concursante de 'Gran Hermano' no lo ha pasado bien en este tiempo, quejándose de las críticas de sus compañeros y de cómo se la ha tachado de irresponsable. "No he hecho nada malo, a mis hijos le han dicho barbaridades de su madre", lamentaba.

De vuelta a 'Sálvame', pero sin el apoyo de sus compañeros

Marta López ha explicado que ella no ha sido despedida en ningún momento y que el principal problema es que no le dejaron justificarse: "No se me ha despedido de ningún trabajo, no hay un contrato de cadena, al menos yo no lo tengo. La actitud que tuvo Telecinco fue correcta, pero se me ha juzgado y yo no he dicho que haya dado positivo". Sin embargo, estas palabras no sentaron bien a todos, como es el caso de Lydia Lozano. La periodista ha mostrado su enfado por haberse tenido que confinar al haber estado, supuestamente, en contacto con una persona positiva. "No es mi culpa que se hayan quedado sin trabajar, pues como yo. Todo esto me ha demostrado quién es compañero, quién es amigo y quién es persona", expresaba López a la defensiva.