El Gran Wyoming aclara la resolución sobre la sanción impuesta por Hacienda: "No me reclama nada"

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Hacienda sobre la sanción de 566.921 euros impuesta a El Gran Wyoming por el impuesto de la renta perteneciente a los años 2005 y 2006, en los que facturó sus trabajos por medio de una sociedad y no como persona física. De este modo, y al igual que hicieron muchos rostros famosos, el cómico conseguía beneficiarse de una rebaja fiscal. En esta demanda, el presentador reclamaba la multa de 163.006 euros que le habían impuesto, pero no la liquidación por importe de 403.915 euros, tal y como cuenta Voz Pópuli.

El Gran Wyoming en 'El intermedio'

A raíz de lo sucedido, Wyoming envió un comunicado el 18 de noviembre aclarando la situación: "Hacienda no me reclama absolutamente nada. Me encuentro al corriente de pagos y la sentencia es una resolución de un recurso que presentaron mis representantes legales, por no estar de acuerdo con las cantidades que demandaba Hacienda, y que fueron abonadas en su día antes de presentar dicho recurso". Además, insistía en que se encuentra al corriente de pagos con Hacienda desde el año 2010 y que esta resolución solo se debe al retraso de la Justicia.

Por lo tanto, el conductor de 'El intermedio' ha confirmado que tiene "zanjada toda deuda con Hacienda". A pesar del susto que se habrá llevado al ver la noticia, el comunicador termina su nota pública con un toque cómico: "Por una vez me alegro de una 'fake new', ya que de ser cierta la noticia tendría que pagar el pastón que indica el titular con gran disgusto, tanto de mis niños, como de mi humilde persona", concluía. Cabe mencionar que no era la primera sanción que pagaba por el mismo motivo, pues anteriormente tuvo que abonar en torno a 900.000 euros cuando se hizo efectiva la reforma legal.

Wyoming responde a las "fakes news" en 'El intermedio'

El presentador del espacio ha comenzado el programa del 18 de noviembre con un monólogo sobre las noticias que se han publicado en los diferentes medios sobre su polémica resolución. "Se me ha atragantado el desayuno", aseguraba el conductor. El comunicador afirma que "en cuestión de horas la noticia ha sido reproducida por muchos medios" e incluso ha tenido "el "honor" de convertirse en trending topic. Una vez más, ha querido aclarar que esa información no es exactamente como se había contado: "Siento quitarle la ilusión a algunos".